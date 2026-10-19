Maksymalne ceny paliw. Poczekaj z tankowaniem do jutra

RMF24

Minister energii wydał najnowsze obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79 zł, benzyny 98 – 7,56 zł, a diesla - 7,97 zł.

Z tankowaniem warto poczekać do jutra. Z opublikowanego przez ministra energii najnowszego obwieszczenia o maksymalnych cenach paliw wynika, że jutro wszystkie paliwa powinny kosztować mniej. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79 zł, benzyny 98 – 7,56 zł, a diesla - 7,97 zł.

Ostatnie obwieszczenie ministra obowiązywało od soboty do dziś. Zgodnie z nim litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,89 zł, benzyny 98 - 7,68 zł, a oleju napędowego 8,00 zł.

Trzecia odsłona pakietu CPN

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca tego roku.