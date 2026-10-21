Maksymalne ceny paliw. Ci kierowcy zapłacą więcej

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Jest najnowsze obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,63 zł, benzyny 98 – 7,37 zł, a diesla - 8,02 zł.

Benzyna minimalnie w dół, diesel nieco w górę. Tak będzie jutro na stacjach benzynowych. Z najnowszego obwieszczenia ministra energii wynika, że w czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,63 zł, benzyny 98 – 7,37 zł, a diesla - 8,02 zł.

W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,70 zł, benzyny 98 – 7,43 zł, a diesla - 7,98 zł.

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

CPN ma obowiązywać do końca tego roku.