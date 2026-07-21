Kto zapłaci wyższy podatek od 2027 roku? Rząd szykuje zmiany

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Od 1 stycznia 2027 r. część przedsiębiorców może zostać objęta wyższą stawką ryczałtu. Ministerstwo Finansów proponuje zmiany, które w określonych przypadkach podniosą podatek do 15 proc. Nowe przepisy mają dotyczyć m.in. części osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników - informuje „Gazeta Prawna”.

Kto zapłaci wyższy podatek od 2027 roku? Fot. Andrzej Rostek

Kto zapłaci wyższy podatek od 2027 roku? Fot. Andrzej Rostek / Shutterstock

Rząd chce ograniczyć preferencje podatkowe

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji przepisów podatkowych, który obejmuje m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o CIT oraz regulacje dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jedną z najważniejszych propozycji są zmiany dotyczące stawek ryczałtu. Projekt nie zakłada wprowadzenia nowego podatku, ale zmienia zasady korzystania z preferencyjnych form rozliczenia. W praktyce oznacza to, że część podatników może zostać objęta 15-proc. stawką ryczałtu.

Nowe przepisy – jeśli zostaną uchwalone w obecnym kształcie – mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Kto może zapłacić 15-proc. podatek od 2027 roku?

Projekt wskazuje kilka grup podatników:

Przedsiębiorcy na ryczałcie bez pracowników

Pierwszą grupą są osoby prowadzące działalność gospodarczą i korzystające z ryczałtu, które nie zatrudniają co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku projekt przewiduje możliwość zastosowania 15-proc. stawki ryczałtu.

Zmiana może być szczególnie odczuwalna dla mikroprzedsiębiorców, freelancerów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wykonują wszystkie usługi samodzielnie.

Wynajem lub dzierżawa na rzecz podmiotów powiązanych

Wyższa stawka ma również dotyczyć części przychodów uzyskiwanych z najmu, dzierżawy, innych podobnych umów, jeżeli są one zawierane z podmiotami powiązanymi, np. własną spółką.

Projekt zakłada, że nadwyżka przychodów ponad 100 tys. zł w takich przypadkach może zostać objęta stawką 15 proc.

Wybrane przychody z praw własności intelektualnej

Zmiany obejmą również niektóre przychody związane z korzystaniem z praw własności intelektualnej, jeżeli występują one w relacjach z podmiotami powiązanymi.

Nie oznacza to jednak, że każdy przedsiębiorca zapłaci więcej. Podatnicy, którzy nie znajdą się w katalogu wskazanym w projekcie, nadal będą mogli korzystać z obecnych zasad rozliczenia.

Przykład: jednoosobowa działalność gospodarcza i wyższy ryczałt

„Gazeta Prawna” podaje przykład pana Marka, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Rozlicza się ryczałtem i osiąga około 320 tys. zł przychodu rocznie. Wszystkie usługi wykonuje samodzielnie i nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie w obecnym kształcie, a jego działalność zostanie objęta regulacjami, przedsiębiorca może zostać objęty 15-proc. stawką ryczałtu zamiast dotychczasowej preferencyjnej stawki przewidzianej dla jego branży.

Ostateczna wysokość podatku będzie jednak zależała od rodzaju wykonywanej działalności oraz szczegółowych warunków określonych w ustawie.

Eksperci krytykują zmiany. „To może uderzyć w najmniejszych przedsiębiorców”

Propozycje Ministerstwa Finansów wywołały dyskusję wśród doradców podatkowych oraz organizacji przedsiębiorców. Eksperci wskazują, że obowiązek zatrudnienia pracownika na etacie może być trudny do spełnienia dla wielu mikrofirm i osób pracujących samodzielnie.

Ich zdaniem powiązanie niższej stawki ryczałtu z tworzeniem miejsc pracy może oznaczać dla części przedsiębiorców realny wzrost kosztów prowadzenia działalności. Przedstawiciele branży zwracają uwagę, że część najmniejszych firm może szukać innych sposobów rozliczenia lub ograniczać działalność, jeśli nowe przepisy wejdą w życie.

Ministerstwo Finansów tłumaczy powody zmian

Resort finansów przekonuje, że celem zmian jest przede wszystkim ograniczenie wykorzystywania preferencyjnych zasad opodatkowania w sytuacjach, które – zdaniem ministerstwa – nie odpowiadają celom, dla których zostały one wprowadzone.

Według uzasadnienia projektu nowe rozwiązania mają: