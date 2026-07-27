Koniec japońskiego snu Żabki. Kurs spółki zanurkował

RMF24

O blisko 10 proc. spadły akcje Żabki podczas poniedziałkowej sesji GPW. Stało się to po po ogłoszeniu przez japoński koncern Seven & i Holdings, który zarządza m.in. światową siecią sklepów Seven-Eleven, że zrezygnował z inwestycji w Grupę Żabka.

Kurs akcji Żabki spadł w poniedziałek o 9,57 proc. i na zakończenie sesji wyniósł 28,17 zł. W tym czasie indeks WIG 20 wzrósł o 0,22 proc. Jednocześnie akcje Żabki odnotowały tego dnia największe obroty na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - blisko 320 mln zł.

Japończycy rezygnują z Żabki

Japoński koncern Seven & i Holdings, który zarządza m.in. globalną siecią sklepów Seven-Eleven, poinformował w sobotę, że rezygnuje z inwestycji w Grupę Żabka, ale nadal poszukuje możliwości biznesowych w Europie.

Japoński dziennik biznesowy Nikkei w połowie lipca informował, że Seven & i Holdings wszedł w fazę końcowych ustaleń dotyczących inwestycji w Grupę Żabka. Podawano wówczas nieoficjalnie, że koncern rozważa nabycie od funduszy i innych podmiotów kilkudziesięciu procent udziałów, a wartość inwestycji może wynieść kilkaset miliardów jenów.

Informacja o potencjalnym wejściu japońskiego koncernu wywołała silny wzrost notowań polskiej spółki.

Grupa Żabka – co wchodzi w jej skład?

Żabka to sieć sklepów convenience. Obejmuje sieć sprzedaży detalicznej działającej na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano.

Grupa dysponuje również ofertą cyfrową, do której należy marka Maczfit czy Platforma Dietly. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych grupa realizuje za pośrednictwem marek Jush! i Delio. W połowie czerwca 2024 r. Grupa Żabka rozpoczęła działalność w Rumunii pod marką Froo.

IPO, czyli pierwsza oferta publiczna Żabki miała miejsce 17 października 2024 r. Od tego czasu spółka notowana jest na warszawskim parkiecie.

Głównym akcjonariuszem Żabki jest spółka Heket Topco S.a r.l., kontrolowana przez fundusz inwestycyjny CVC Capital Partners, do której należy 37,6 proc. akcji. PG Investment Company 1113B ma 10 proc. akcji.