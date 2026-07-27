Kolejna interwencja rządu ws. cen paliw? Tusk zabrał głos

RMF24

Premier Donald Tusk zapowiedział, że możliwy jest powrót do regulowania przez rząd cen paliw. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostanie niestabilna, takie rozwiązanie miałoby wejść w życie pod koniec wakacji.

Jeśli się okaże, że sytuacja znowu jest niestabilna, że ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji - wprowadzić (...) regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za powroty - powiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej w Głuchołazach na Dolnym Śląsku. Jak dodał, jeszcze dziś będzie o tym rozmawiał z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.

Tusk krytykuje ruch Nawrockiego ws. paliw

Lider Koalicji Obywatelskiej odniósł się również do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który w piątek skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. „Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną” – wskazał prezydent, cytowany w komunikacie.

Wpływy z daniny wprowadzonej ustawą - szacunkowo 4 mld zł - miały częściowo zrekompensować stratę dochodów budżetowych, która powstała w wyniku obniżenia stawki podatku VAT na paliwa do 8 proc. oraz redukcji akcyzy do minimalnych poziomów unijnych, w ramach pakietu osłonowego „Ceny Paliwa Niżej” (CPN).

Był CPN, czyli Ceny Paliwa Niżej, a teraz mamy CKN - ceny Karola Nawrockiego - stwierdził ironicznie Tusk.

Trochę szkoda tych 4 mld zł, bo my je przeznaczyliśmy na to, żeby obniżać ceny paliw - dodał premier.

Z końcem czerwca wygaszono program CPN - przestały obowiązywać przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych.

Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy. Resort finansów informował, że koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł.