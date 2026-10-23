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Jakie ceny paliw w weekend? Za tyle zatankujesz

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 października (12:37) Aktualizacja: Dzisiaj, 23 października (12:54)

Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw w Polsce. Będą one obowiązywać od soboty do poniedziałku (24-26 października).

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Jakie ceny paliw w weekend? Za tyle zatankujesz
Znamy nowe maksymalne ceny paliw, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Ceny paliw w weekend i poniedziałek

Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,51 zł, benzyny 98 - 7,21 zł, a diesla 7,99 - wynika z opublikowanego w piątek obwieszczenia ministra energii. 

Oznacza to, spadek cen maksymalnych benzyny i utrzymanie ceny diesla na tym samym poziomie, co w piątek.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,56 zł, benzyny 98 - 7,28 zł, a diesla 7,99.

Następne obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek (26 października) i określi ceny na wtorek.

Pakiet CPN

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. 

Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: ceny paliw w Polsce

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