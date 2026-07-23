Google ukarane przez Komisję Europejską. Kwota dziewięciocyfrowa

RMF24

Komisja Europejska ogłosiła w czwartek, że ukarała Google grzywną w wysokości 890 mln euro. Zdaniem unijnych urzędników firma naruszyła przepisy Aktu o rynkach cyfrowych (DMA), ponieważ miała promować własne rozwiązania kosztem konkurencji.

Według KE koncern faworyzował własne usługi w wyszukiwarce Google i ograniczał dostęp do alternatywnych, często tańszych ofert w sklepie Google Play.

DMA nakłada szczególne obowiązki na duże firmy technologiczne, które kontrolują popularne platformy i są dla mniejszych firm ważnym kanałem dotarcia do konsumentów. Poza Google tzw. strażnikami dostępu są też Apple, Meta, Amazon i Microsoft. Firmy te muszą unikać na unijnym rynku faworyzowania własnych usług i blokowania dostępu do innych ofert.

W ocenie KE Google złamał obie te zasady. Za faworyzowanie własnych usług w wyszukiwarce Google zapłaci karę w wysokości 460 mln euro, a za blokowanie innych aplikacji w sklepie Google Play - 430 mln euro.

Uzasadniając wysokość kary, KE podkreśliła, że w UE z usług tej firmy korzystają 482 mln niezalogowanych kont. Oznacza to, że z Google korzysta zasadniczo cała populacja Europy.

Firma ma 60 dni na dostosowanie świadczonych usług do unijnego prawa. Jeśli tego nie zrobi, będą jej grozić kary okresowe w wysokości 5 proc. światowego obrotu.