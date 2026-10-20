Ci kierowcy jutro zapłacą mniej. Oto nowe stawki za paliwa

RMF24

Kierowcy samochodów napędzanych benzyną jutro mogą zapłacić nieco mniej. Z najnowszego obwieszczenia ministra energii wynika, że w środę zarówno 95-, jak i 98-oktanowa odmiana tego paliwa będzie tańsza. Co z ceną oleju napędowego?

Maksymalne ceny paliw w środę

Minister energii ogłosił nowe górne stawki za paliwa. Środowe maksymalne ceny za litr to:

benzyna 95 – 6,70 zł (-9 gr);

benzyna 98 – 7,43 zł (-13 gr);

olej napędowy – 7,98 zł (+1 gr).

Oznacza to, że benzyna, zarówno 95-, jak i 98-oktanowa potanieje w stosunku do wtorkowych cen maksymalnych. Z kolei olej napędowy do samochodów z silnikiem Diesla, podrożeje o 1 grosz. We wtorek litr benzyny 95 kosztuje bowiem nie więcej niż 6,79 zł, benzyny 98 – 7,56 zł, a oleju napędowego – 7,97 zł.

Ceny paliw w Polsce/autor: Michał Czernek / PAP

Założenia pakietu „Ceny Paliwa Niżej”

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Zdaniem rządu ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań ma bowiem pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 r., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

Ustawa o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych

Nowe przepisy przewidują 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiąganych ze sprzedaży paliw ciekłych. Obejmie on nadzwyczajne zyski uzyskane od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją paliw oraz podmioty posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 proc. Ustawodawca przewidział minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc., a w przypadku firm niewytwarzających paliw wysokość podatku nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto.