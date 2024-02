Rada Nadzorcza Enei odwołała prezesa zarządu Pawła Majewskiego. Czasowo zastępować będzie go Monika Starecka.

Piotr Polak / Piotr Polak / PAP

Razem z Pawłem Majewskim odwołano dwóch członków zarządu: Jakuba Kowaleczko (ds. handlowych) oraz Dariusza Szymczaka (ds. korporacyjnych). Przyczyny odwołań nie zostały podane.



Rada nadzorcza delegowała zasiadającą w niej Monikę Starecką do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Enei - nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy licząc od dnia delegowania.



Paweł Majewski był prezesem Enei od 20 kwietnia 2022 r. 14 czerwca 2022 r. został powołany na kolejną kadencję.



We wtorek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei wymieniło część rady nadzorczej spółki. Po odwołaniu trzech członków, powołano pięcioro kandydatów zgłoszonych przez Skarb Państwa. Wcześniej na mocy przysługujących uprawnień minister aktywów państwowych powołał do składu rady nadzorczej Enei Agatę Michalską-Olek.



Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej.