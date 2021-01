Majątek 10 najbogatszych ludzi zwiększył się w czasie pandemii koronawirusa o 540 miliardów dolarów. Ta kwota wystarczyłaby, aby uchronić wszystkich ludzi przed popadnięciem w ubóstwo z powodu pandemii i sfinansować wszystkim szczepionki - poinformowała międzynarodowa organizacja humanitarna Oxfam.

W opublikowanym raporcie "The Inequality Virus", czyli "Wirus nierówności", organizacja stwierdziła, że zmniejszenie liczby osób żyjących w ubóstwie do poziomu sprzed kryzysu wywołanego pandemią może zająć ponad dekadę.

Tymczasem łączny majątek światowych miliarderów od marca do grudnia 2020 roku wzrósł o 3,9 biliona dolarów - obliczył Oxfam.



10 najbogatszych ludzi, wśród których są Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates i Mark Zuckerberg, powiększyło w tym okresie majątek o 540 miliardów dolarów - podał Oxfam. Jak wynika z raportu, ta suma wystarczyłaby, aby uchronić wszystkich ludzi na świecie przed popadnięciem w ubóstwo w wyniku pandemii i zapłacić za szczepionkę przeciw Covid-19 dla każdego.



W raporcie stwierdzono także, że do września 2020 roku Bezos zarobił tak dużo, że mógł dać wszystkim 876 tys. pracowników Amazona premię w wysokości 105 tys. dolarów i nadal być tak zamożnym, jak przed pandemią.



Organizacja charytatywna zachęca rządy do rozważenia wprowadzenia wysokich podatków dla najbogatszych i korporacji.