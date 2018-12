Jak będzie wyglądał nadchodzący tydzień w gospodarce? Czeka nas dyskusja o klimacie, gospodarce węglowej, cenach prądu oraz o niedzielnym handlu.

W najbliższych dniach warto zwrócić uwagę na Katowice, gdzie rusza wielki szczyt klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Potrwa on do 14 grudnia i zgromadzi 30 tysięcy delegatów z całego świata - szefowie rządów i ministrowie. Będą tam toczyć się rozmowy o klimacie: o tym, ile będzie nas kosztowało przejście na ekologiczne źródła energii, a ile będzie kosztowało pozostanie przy tym, co mamy.

Nasłuchując tych komunikatów z Ministerstwa Energii, na pewno będziemy zwracać uwagę na temat podwyżek rachunków za prąd. Wiemy, że będą spore. Resort ma ogłosić, jak dokładnie ma wyglądać zapowiadany system dopłat do naszych rachunków: ile i dla kogo.



W przyszłym tygodniu rusza też posiedzenie Sejmu. Tam powróci dyskusja o zakazie niedzielnego handlu. Solidarność postuluje, by sklepy były zamknięte nie tylko w niedziele, ale także w soboty po godzinie 22:00. Prawo i Sprawiedliwość nie mówi "nie".