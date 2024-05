Poszukujesz wsparcia finansowego dla swojej firmy? To praktyka wielu firm, które chcą rozwijać się i inwestować, aby budować przewagę konkurencyjną na rynku. Jesteś jednym z tych ambitnych przedsiębiorców? Gdy decydujesz się na złożenie wniosku o pożyczkę biznesową, na pewno zastanawiasz się, czy będziesz musiał ją w jakikolwiek zabezpieczyć. Okazuje się, że nie zawsze jest to konieczne. Zobacz, jak banki podchodzą do kwestii zabezpieczania spłat kredytów na nieruchomościach czy gruntach i przekonaj się, że nie ma się czego obawiać!

/ Materiały prasowe

Jakie pożyczki firmowe są przyznawane z zabezpieczeniem?

Każdy bank ma własne regulacje, dotyczące przyznawania pożyczek z zabezpieczeniem. Nie da się zatem konkretne wskazać, które produkty zawsze wymagają ustanowienia zabezpieczenia na ruchomościach czy nieruchomościach. Zazwyczaj jednak jest to:

● leasing - to popularna wśród przedsiębiorców forma finansowania środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych. W tym przypadku zabezpieczeniem jest wzięty w leasing samochód dostawczy lub osobowy, maszyna rolnicza, budowlana, sprzęt medyczny itd.,

● kredyt inwestycyjny - jest to forma finansowego wsparcia na wypadek planowania większych zakupów, np. nabycia nieruchomości, zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych oraz innych. Zabezpieczeniem jest tutaj finansowany produkt, choć też nie zawsze jest taka konieczność. Mniejsze kwoty, np. do 200 tysięcy złotych w Credit Agricole nie wymagają zabezpieczeń rzeczowych,

● kredyt w rachunku bieżącym - podobnie, jak przy kredycie inwestycyjnym, może on być udzielany bez zabezpieczenia (maksymalnie do kwoty 500 tysięcy złotych w Credit Agricole) lub z zabezpieczeniem. Tu, w zależności od kwoty i banku, wymagane jest zabezpieczenie BGK (dla kwot do 2 milionów złotych, udzielane w ramach gwarancji de minimis) lub zabezpieczenie hipoteką (do 2 milionów złotych),

● pożyczka biznesowa - zabezpieczenie w tym przypadku jest wymagane także dla większych kwot. W takiej sytuacji można ustanowić je np. na nieruchomości komercyjnej lub mieszkalnej.



Dlaczego bank wymaga zabezpieczenia kredytu udzielanego firmie?

Zastanawiasz się, dlaczego bank oczekuje od Ciebie zabezpieczenia przy udzielaniu kredytów o wyższej wartości? Zwłaszcza, że przed wydaniem pozytywnej decyzji i tak weryfikuje wiele rzeczy. Wśród nich są m. in.: jak długo prowadzisz firmę, jakie dochody generujesz, czy nie wykazujesz strat, w jakiej branży działasz, jaką masz historię w BIK, BIG oraz czy nie zalegasz z podatkami i składkami ZUS.

Udzielając pożyczki firmowej na kilkaset tysięcy czy kilka milionów, bank podejmuje ryzyko na wiele lat. Dzisiaj masz zdolność, ale sytuacja rynkowa czy osobista, może dość szybko się zmienić. Co będzie za 2 lata? A co po upływie kolejnych 5 lat? Beneficjent środków może nie wywiązać się z obowiązku, unikać spłat lub dokonywać ich nieterminowo. Zabezpieczenie pozwala bankowi ograniczyć ryzyko odniesienia strat w kapitale lub aktywach. W przypadku niewypłacalności firmy może skorzystać z zabezpieczenia, aby odzyskać część lub całość pożyczonej kwoty.

Dla Ciebie zabezpieczenie też może okazać się korzystne. Masz większą motywację do spłaty zobowiązań, ale też świadomość, że gdy coś pójdzie nie tak, będziesz mógł wywiązać się z posiadanego obowiązku. Wreszcie w przypadku kredytów z zabezpieczeniem zazwyczaj oprocentowanie i pozostałe warunki są bardziej atrakcyjne, tj. pożyczka jest tańsza.



Pożyczka z zabezpieczeniem

Pożyczka z zabezpieczeniem to taka, która jest poparta pewnymi aktywami, które przejdą na wierzyciela w przypadku niespłacania długu przez pożyczkobiorcę. Takie zabezpieczenie może przybierać różne formy, np. nieruchomości, pojazdy, akcje firmy czy też inne wartościowe aktywa.



Jak ustanawiane jest zabezpieczenie? Wycena rzeczoznawcy

Warto też wiedzieć, w jaki sposób ustanawiane jest zabezpieczenie kredytu firmowego. Czy jego wartość jest adekwatna do wartości samej pożyczki? Czy wystarczy do zaspokojenia roszczeń bankowych? W ocenie tego pomaga rzeczoznawca majątkowy.

Banki mają dokładne wytyczne, co do tego, jak sporządzić operat szacunkowy. Powinien on obejmować wszystkie najistotniejsze dla banku informacje. Jeśli jest to nieruchomość, to potrzebne są dane na temat jej lokalizacji, stanu technicznego, potencjału. Do operatu muszą być dołączone zdjęcia budynku, jego okolicy, drogi dojazdowej. Wszystko powinno być starannie opisane.



Pożyczka bez zabezpieczenia

Pożyczka bez zabezpieczenia, nie wymaga żadnych aktywów jako gwarancji spłaty. Ale w związku z tym, że bank ponosi z jej tytułu większe ryzyko, zazwyczaj ma wyższe oprocentowanie. Jest też udzielana na niższe kwoty (maksymalnie od 10 do 500 tysięcy złotych - w zależności od formy kredytu). Dlatego, gdy planujesz wielomilionowe inwestycje, nie będzie ona raczej dostępna.



Jaką pożyczkę firmową zaciągnąć?

Jak widzisz, pożyczka firmowa z zabezpieczeniem nie musi stwarzać dla Ciebie żadnego ryzyka. Przeciwnie - czasem jest to szansa na uzyskanie większej kwoty kredytu na lepszych warunkach. Możesz w ten sposób także wydłużyć okres spłaty pożyczki i sfinansować swoje nawet milionowe inwestycje. To poprawa zdolności kredytowej, tak istotna dla firm o krótszym stażu, czy niższych dochodach. Zawsze jednak warto dokładnie poznać warunki pożyczki z zabezpieczeniem, aby świadomie podpisać umowę z bankiem.

Szczegółowe informacje: https://www.credit-agricole.pl/male-i-srednie-firmy/kredyty/pozyczka-biznes