Amerykańska firma Whirlpool bije na alarm. Ponad pół miliona pralek jej produkcji w Wielkiej Brytanii ma w sobie błąd fabryczny, który grozi pożarem. Urządzenia będą musiały powrócić do fabryki i zostać naprawione. Ale dopiero w styczniu. Producent sugeruje, by na razie pralki wyłączyć z prądu. Tylko to gwarantuje ich właścicielom pełne bezpieczeństwo.

