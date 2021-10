Klienci na Podhalu są wzburzeni, bo nie mogą przed zimą kupić węgla, a jego cena rośnie z dnia na dzień. W kraju słynącym z węgla ten surowiec staje się towarem coraz bardziej deficytowym.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Depositphotos

Pracownicy składów opałowych na Podhalu bezradnie rozkładają ręce. Twierdzą, że w kwestii braków nie da się nic zrobić.

Mamy na stanie kostkę po 1500 zł, węgiel orzech po 1400 zł, pakowany orzech po 1480 zł i koksy, piękna cena - 2300 zł, czyli 50 proc. wyższa kwota niż wcześniej. Wcale nie jest powiedziane, że ta cena się utrzyma, bo na giełdach ceny węgla idą w górę - powiedziała reporterowi RMF FM Maciejowi Pałahickiemu pracowniczka jednego ze składów opałowych.

Sprzedawczyni przyznaje, że bardzo dużo osób oczekuje na ekogroszek. Mamy już zapisanych ponad 100 osób. W przyszłym tygodniu ma zostać dostarczonych od 20 do 40 ton ekogroszku. To wystarczy dla pierwszych 10 klientów - przekazała.

Pozostali muszą liczyć na kolejne dostawy, które nie wiadomo kiedy i czy w ogóle się pojawią.

Limity związane ze sprzedażą

Problemy nie wynikają ze zmniejszonego wydobycia węgla. W kopalniach Polskiej Grupy Górniczej nie zmienił się jego poziom. Wprowadzono za to limity związane ze sprzedażą. Teraz każdy odbiorca może kupić w kopalni jednorazowo od 3 do 5 ton węgla i dlatego w składach może go brakować.

Restrykcje są związane z ogromnym wzrostem zapotrzebowania na węgiel, także na rynkach międzynarodowych. To z kolei sprawia, że m.in. część importowanego do tej pory do nas węgla, trafia teraz gdzie indziej.