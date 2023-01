"Będziemy podejmować decyzje pewnie w połowie roku" - stwierdził rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o możliwość wydłużenia wakacji kredytowych. Dodał, że rząd przygląda się też sytuacji kredytobiorców innych niż hipoteczni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik rządu pytany podczas konferencji prasowej, czy rząd rozważa zwiększenie liczby miesięcy, w których osoby mające kredyt mieszkaniowy mogłyby skorzystać z wakacji kredytowych, odpowiedział: "zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku kredytowym". Będziemy te decyzje podejmować pewnie w połowie roku - stwierdził.

Zastrzegł, że na ten rok "te rozwiązania są już przyjęte". Przypomniał, że tak jak w 2022 r., także w tym roku są cztery miesiące wakacji kredytowych.

Zobaczymy, jak będą wyglądały wysokości stóp procentowych i od tego uzależniamy te decyzje. Jeżeli stopy procentowe pójdą mocno w dół, to być może takie działanie nie będzie potrzebne - powiedział.

Müller wskazał, że rząd przygląda się też "sytuacji kredytobiorców poza kredytami hipotecznymi". Na tym rynku też należy patrzeć, jak wygląda spłacalność, zwiększenie zadłużenia. Potencjalne instrumenty pomocy też należy rozważać wobec innych grup czy przedsiębiorstw - zaznaczył.

Jak stwierdził, wprowadzanie różnych instrumentów, podobnie jak np. obniżonego VAT-u, "rozpatrujemy w perspektywie każdego kwartału". Tak samo będziemy podejmować decyzje zależnie od tego, jakie będą stopy procentowe - wyjaśnił.

"Kampania wyborcza twa w najlepsze"

Niewykluczone, że ustawowe wakacje kredytowe, z których jak dotąd skorzystali posiadacze ponad miliona hipotek złotowych, zostaną wydłużone o kolejny rok lub więcej. Money.pl dowiedział się tego z kilku niezależnych od siebie źródeł.

Według rozmówców portalu - zarówno z otoczenia rządowego, jak i bankowego - pomysł leży na stole w gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego i czeka na swoją kolej.

Słyszymy, że wakacje kredytowe zostaną wydłużone i nie mamy wątpliwości, że do tego dojdzie. Spodziewamy się tego, bo kampania wyborcza trwa w najlepsze i ludziom trzeba coś dać. Oczywiście to będzie błędem, bo osłabi dyscyplinę finansową kredytobiorców i zachęci do zawieszania rat przez tych, którzy tego nie potrzebują - mówi Money.pl osoba z sektora bankowego, która chce pozostać anonimowa.

To na razie tylko luźny pomysł. Nie zapadły żadne wiążące decyzje w tej sprawie - podkreśla osoba z bliskiego otoczenia premiera.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Według stanu na koniec grudnia wakacjami kredytowymi objętych zostało 1,05 mln kredytów o łącznej wartości 262,5 mld zł - poinformował Müller. To 54 proc. liczby wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych w Polsce i 68 proc. ich łącznej wartości. Poinformował, że na koniec grudnia 2022 r. z rozwiązania w postaci wakacji kredytowych skorzystano w przypadku 1 mln 50 tys. kredytów o łącznej wartości 262,5 mld zł.

Müller przypomniał, że w tym roku można skorzystać z odroczenia płatności czterech rat, po jednej w każdym kwartale. Z rozwiązania mogą skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 r. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat.