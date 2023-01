W pierwszym tygodniu ferii na stacje mogą wrócić kilkugroszowe podwyżki - przewidują analitycy BM Reflex. W przypadku benzyny i diesla to będzie efekt wzrostu cen hurtowych od 13 stycznia i ewentualnych dalszych podwyżek.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Obecnie średnie ceny na stacjach wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 - 6,52 zł/l (-2 gr/l), bezołowiowej 98 - 7,31 zł/l (bz), oleju napędowego 7,63 zł/l (-4 gr/l), autogazu 3,14 zł/l (+10 gr/l) - poinformowali analitycy Refleksu.

Wskazali, że wciąż utrzymują się duże różnice w cenach paliw na poszczególnych stancjach i to nawet w ranach jednej sieci. Niezależnie do rodzaju paliwa sięgają one nawet 60 gr na litrze - dodali.

Z danych Refleksu wynika, że ceny paliw na większości stacji w minionym tygodniu podlegały nieznacznym wahaniom, a tam gdzie zmiany zostały wprowadzone, oznaczały obniżki cen benzyny i oleju napędowego.

Wyjątek stanowi autogaz, który drożeje kolejny tydzień z rzędu i to o 10 gr/l. Sądząc po skali dokonywanych stopniowo zmian, wzrost cen autogazu będzie kontynuowany także w przyszłym tygodniu. W przypadku benzyny i diesla, po wzroście cen hurtowych od 13 stycznia, a zwłaszcza w sytuacji dalszych podwyżek, w pierwszym tygodniu ferii zimowych na stacje mogą wrócić kilkugroszowe podwyżki cen - prognozują analitycy Refleksu.

Reflex podał też, że w skali tygodnia ropa Brent podrożała ponad 5 dol. za baryłkę. W piątek rano ceny marcowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymywały się w rejonie 84,50 dol. za baryłkę.

We Francji Powszechna Konfederacja Pracy (CGT) wzywa pracowników rafinerii, terminali i baz paliw do ponownego rozpoczęcia strajku w związku z planowaną przez rząd reformą emerytalną i podniesieniem wieku emerytalnego do 64 lat w roku 2030. 24-godzinny strajk ma rozpocząć się 19 stycznia, natomiast 48-godzinny 26 stycznia. CGT grozi również kolejnymi strajkami w lutym a nawet wstrzymaniem produkcji francuskich rafinerii - zwrócili uwagę analitycy Refleksu.

Wskazali również, że produkcja OPEC+ w grudniu wzrosła 140 tys. baryłek dziennie do 42,71 mln baryłek dziennie z tego produkcja 13 krajów OPEC osiągnęła w grudniu poziom 28,98 mln baryłek dziennie (+110 tys. baryłek dziennie w skali miesiąca). Produkcja ropy w Arabii Saudyjskiej ukształtowała się na poziomie 10,48 mln baryłek dziennie, czyli zgodnym z ustalonym limitem. Rosyjska produkcja ropy naftowej w listopadzie wyniosła 9,86 mln baryłek dziennie, czyli 0,62 mln baryłek dziennie poniżej ustalonego limitu - zaznaczyli analitycy.

Refleks podał też, że zgodnie z najnowszymi danymi chińskiej GAC w grudniu import ropy naftowej do Chin wzrósł 2,8 proc. m/m i 4,2 proc. r/r do 48,07 mln ton (11,4 mln baryłek dziennie).

W całym 2022 roku Chiny zaimportowały 508,28 mln ton ropy naftowej (10,21 mln baryłek dziennie), czyli niecałe 1 proc. mniej niż w roku 2021. Chiński eksport produktów naftowych wzrósł w grudniu 25 proc. m/m do 7,7 mln ton i był blisko 139 proc. wyższy niż przed rokiem - stwierdzili analitycy.