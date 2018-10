Prezes UOKiK postawił zarzuty podmiotom z grupy Złotówka, które oferują konsumentom pożyczki gotówkowe. Podejrzewa je o tzw. rolowanie, czyli namawianie klientów do dalszego zadłużania się, by spłacić poprzednie zobowiązania. Zarzuty postawiono też firmie pożyczkowej Euroexpert.

Zdj. ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Jak podał Urząd, zarzuty postawiono spółce Złotówka Bis, Złotówka Duo oraz Złotówka Three, które działają przede wszystkim na terenie województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Jeden z zarzutów dotyczy rolowania pożyczek, co - zdaniem Urzędu - może być próbą ominięcia przepisów ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie kosztów pożyczek.

Jak przypomina Urząd, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim (art. 36c): jeżeli konsument nie spłacił pożyczki w ciągu 120 dni i zaciąga kolejną, to jest chroniony - wszystkie pobierane w tym czasie opłaty muszą się zmieścić w limicie kosztów pozaodsetkowych naliczanych od kwoty pierwszego kredytu. Ten przepis ma wyeliminować rolowanie, czyli zadłużanie się, aby spłacić poprzednie zobowiązania.



Tymczasem - według UOKiK - schemat pożyczkowy w grupie Złotówka wyglądał następująco: jedna spółka z grupy Złotówka pożycza konsumentowi kilkaset złotych i pobiera prowizję. Jeżeli klient, z uwagi np. na trudną sytuacji finansowej nie spłaca rat, wówczas kolejne spółki z grupy Złotówka, na zmianę, zawierają z nim umowy na spłatę poprzednich zobowiązań. Pieniądze nie trafiają jednak do pożyczkobiorcy. Spłaca on natomiast cały czas koszty kolejnych pożyczek, tym samym Złotówka ma stały dochód, a dług rośnie. Przykładowo: emerytka z Torunia pożyczyła 400 zł, których nie spłacała. Za namową Złotówki przez rok zawierała co miesiąc nowe umowy, a firma pobrała w sumie 960 zł opłat, czyli ponad dwa razy więcej niż pożyczyła.



Urząd prowadzi też postępowanie przeciw firmie Euroexpert z Bydgoszczy. Zastrzeżenia dotyczą m.in. sytuacji, gdy przy wcześniejszej spłacie pożyczki przez konsumenta spółka zatrzymuje całość pobranych opłat związanych z przygotowaniem umowy (prowizja za udzielenie pożyczki). Zgodnie z prawem, zwrot powinien obejmować wszystkie naliczone przez kredytodawcę opłaty proporcjonalnie do czasu, w którym umowa już nie będzie realizowana. Według UOKiK chodzi o duże kwoty dla konsumenta, ponieważ Euroexpert pobiera prowizję, która wynosi nawet 30 proc. kwoty pożyczki.



(mpw)