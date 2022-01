W czwartek odbyła się specjalna akcja RMF FM "Polski Ład - Rozwiewamy wątpliwości". Stworzyliśmy zespół ekspertów złożony z urzędników Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowej Administracji Skarbowej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie? Co zmieni się w deklaracji PIT-2? To tylko niektóre z pytań, które zadawaliście naszym ekspertom z Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zainteresowanie było ogromne, telefony dzwoniły co chwilę. Część osób zdecydowała się napisać maila. Odpowiedzi na nie znajdziecie poniżej.

"Sukces" - jednym słowem podsumowała wspólną akcję z RMF FM prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska.

"To utwierdza nas w przekonaniu, że radio ma ogromną siłę sprawczą, jeżeli chodzi o edukowanie i informowanie" - stwierdziła.

I dodała, że najwięcej pytań dotyczyło obliczania składki zdrowotnej, wspólnego rozliczania małżonków w kontekście ulgi dla klasy średniej i spraw emerytów.

Polski Ład. Kalkulator ZUS

Dla przedsiębiorców ZUS przygotował specjalny kalkulator Polskiego Ładu.

On jest dedykowany właśnie przedsiębiorcom, ponieważ dla nich przepisy wprowadzają dość skomplikowane różne podstawy wymiaru i ten kalkulator pozwoli każdemu przedsiębiorcy ustalić, ile on ma odprowadzić składki zdrowotnej - mówiła prezes ZUS-u, Gertruda Uścińska.

Kalkulator Polskiego Ładu znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych>>>>

Do naszych ekspertów głównie dzwonili przedsiębiorcy, którzy chccieli wiedzieć, jak naliczyć składkę zdrowotną pracownikom. Pytali także o opodatkowanie przychodów czy o diety w delegacjach.

Dzwonili też pracownicy, którzy głównie pytali o ulgę dla klasy średniej.

Polski Ład. Pytania i odpowiedzi

Wiele pytań nasi eksperci dostali drogą mailową na adres fakty@rmf.fm. Najczęściej powtarzały się te dotyczące sposobu rozliczenia rodziców samotnie wychowujących dzieci, PIT-0, a także wątpliwości związanych z emeryturami.





Cytat Jestem wdową samotnie wychowującą 12-letnią córkę. Na córkę otrzymuję rentę rodzinną w wysokości ok 1 300 brutto. Oprócz tego, ja pracuję na pełen etat i otrzymuję wynagrodzenie ok. 4 100 brutto. Co mam zrobić, aby w przyszłym roku, przy rozliczeniu PIT za 2022 r nie musieć dopłacać podatku? Zapytała Słuchaczka Anna.

Odpowiada Anna Turek, ekspert skarbowy Krajowej Administracji Skarbowej:

Dla osób samotnie wychowujących dzieci w Polskim Ładzie przewidziano nowy sposób rozliczeń. Jest to ulga 1 500 złotych odliczona od podatku, nie jak do tej pory - dzielenie dochodów na pół i rozliczanie tak, jak z mężem czy żoną. W tym momencie jest to odliczenie od podatku 1 500 złotych i to spowoduje, że będzie podatek pomniejszony o tę kwotę.

W praktyce podatnik otrzyma zwrot podatku w wysokości 1 500 złotych, jeżeli tyle lub więcej podatku zostało zapłacone. Jeżeli mniej, zwrot będzie do wysokości pobranego podatku.

Zarobki w wysokości 4 100 zł nie uprawniają do korzystania z ulgi dla klasy średniej. 5 701 zł to jest dolny próg. Taka osoba nic nie traci. Dodatkowo jest ulga na dzieci, więc składki społeczne i zdrowotne można odliczyć, korzystając dodatkowo z ulgi na dzieci.



Cytat Mój dochód to 3 010 zł brutto. W marcu otrzymuję "trzynastkę" co da mi ok 6 000 zł brutto w tym miesiącu. Czy to prawda, że jeżeli wniosku o nienaliczanie ulgi nie złożę, to będę miała potrącaną co miesiąc część wynagrodzenia? Zapytał Słuchacz Józef.

Odpowiada Anna Turek, ekspert skarbowy Krajowej Administracji Skarbowej:



Przy uldze dla klasy średniej zasada jest taka, że rozpoczynamy jej naliczanie w momencie, kiedy przekroczymy próg przychodowy 5 701 złotych brutto miesięcznie. Jeżeli ta kwota zostanie przekroczona, pracodawca ma obowiązek - na mocy ustawy - naliczenia ulgi dla klasy średniej, jeżeli nie złożymy wcześniej wniosku o jej rezygnację.

Jeżeli złożymy wniosek o rezygnację, to ta ulga nie będzie naliczana w ogóle.

Nawiązując do pytania - nie będzie to naliczane co miesiąc, tylko w tych miesiącach, gdzie to wynagrodzenie będzie wyższe niż 5 701 złotych. Jeżeli wynagrodzenie w pozostałych miesiącach będzie niższe w tych miesiącach ulga nie będzie naliczana.

Cytat Dzień dobry, pracownik zatrudniony od 02.01.2021 r. na umowę o pracę ma przyznaną rentę z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem od 01.01.2017 r. (decyzja z 27.02.2017 r.) Renta przyznana na stałe. Pracownik osiągnął wiek emerytalny 65 lat w październiku 2021 r. Pozostaje w ciągłym zatrudnieniu. Czy może skorzystać z PIT 0 dla seniorów w 2022 r.? Czy należy potrącić składkę zdrowotną pomimo podatku 0 zł? pyta Słuchacz.

Odpowiada pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:



W takiej sytuacji nie można skorzystać z PIT-0, bo to dotyczy tylko osób, które osiągnęły wiek emerytalny, natomiast nie otrzymują żadnych świadczeń ZUS. Czyli: albo nie otrzymuje albo ma przyznane świadczenie, ale zawieszone na własny wniosek.

W tym przypadku rencista rozlicza się tak, jak pozostali podatnicy. Jeżeli osiąga przychód może skorzystać z ulgi dla klasy średniej, gdzie próg obowiązuje od 68 412 złotych brutto do 133 692 złotych. Ta osoba powinna się zmieścić w tym progu - tzn. nie może mieć ani złotówki mniej ani więcej, żeby skorzystać z ulgi.

Cytat Jesteśmy Urzędem Gminy. W styczniu wypłaciliśmy 13-stki, przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia według zasad Polski Ład. Moje pytanie: czy 13-stka powinna być przeliczana wg starych zasad tak, aby pracownik nie stracił na wypłacie w stosunku do grudnia? Czy takie przeliczanie wynagrodzeń dotyczy tylko wypłat wynagrodzeń czy też każdych wypłat w miesiącu np. nagród, premii?

Eksperci KAS, Ministerstwa Finansów i ZUS odpowiadają:

Przeliczenie wynagrodzeń dotyczy wszystkich wypłat w miesiącu.

Cytat Chciałam się dowiedzieć, jak wygląda sprawa składek do Zusu - emerytalnych zdrowotnych itd. Mam 24 lata i planuję otworzyć JDG na ryczałcie 8,5%. Czytałam, że niektóre składki są dobrowolne, niektóre obowiązkowe, że jest możliwość skorzystania na początku z niepłacenia Zusu, albo też pomniejszonego. Jednak kompletnie się pogubiłam. Czy mogłabym prosić o wytłumaczenie mi jak to wygląda? Miałabym też pytanie, co mi dają te składki, ponieważ np. czytałam, że jest składka chorobowa. Czy to znaczy, że w momencie zachorowania mogę skorzystać z świadczenia chorobowego? Chciałabym też wiedzieć jakie są koszty składek. Czy są to stałe kwoty, czy też może liczone w zależności od dochodu? Natalia

Eksperci KAS, Ministerstwa Finansów i ZUS odpowiadają:

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowy oraz wypadkowemu.

Do ubezpieczenia chorobowego może przystąpić dobrowolnie.

Ponadto jest obejmowana obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wysokość składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń jest stała i wynosi odpowiednio:

na ubezpieczenie emerytalne - 19,52%,

na ubezpieczenie rentowe - 8%,

na ubezpieczenie chorobowe - 2,45%,

na ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% (dla osób prowadzących indywidualną działalność),

na ubezpieczenie zdrowotne - 9%.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie uzależniona od uzyskiwanych przychodów z działalności gospodarczej.

Miesięczną podstawę wymiaru tej składki stanowi:

60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale, jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku ewidencjonowanym osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły 60.000 zł,

100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale, jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku ewidencjonowanym, przekroczyły 60.000 zł i nie przekroczyły 300.000 zł,

180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale, jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku ewidencjonowanym, przekroczyły 300.000 zł.

Jeśli chodzi o ulgi w składkach na ubezpieczenia społeczne, to osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z nich ("ulga na start", "preferencyjne składki", "mały ZUS plus") pod warunkiem, że spełni warunki określone w przepisach. Więcej informacji w tym zakresie dowie się Pani z informatorów/poradników ZUS:

https://www.zus.pl/documents/10182/167561/Ulotka_Masz+Wyb%C3%B3r.pdf/4db53585-b88d-7cea-11f3-674517bc4b7d

https://www.zus.pl/documents/10182/167567/Poradnik_pozarolnicza_dzialalnosc/253af031-8550-40d2-b261-29e5fe81769c

Cytat Moje pytanie dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej, podatek liniowy. Czy składki za styczeń 2022r. płatne w lutym 2022 rozliczam tak samo jak te co płacone były w styczniu 2022 za grudzień 2021?

Eksperci KAS, Ministerstwa Finansów i ZUS odpowiadają:

Nie, osoby stosujące zasady ogólne opłacają składkę zdrowotną za styczeń 2022 r. od podstawy wymiaru wynoszącej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2021 r. włącznie z wypłatami z zysku. Wysokość składki będzie znana po ogłoszeniu przez GUS wysokości tego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Cytat Czy mając tylko profil zaufany ( nie podpis kwalifikowany) można będzie wysyłać deklaracje o dochodach do zus i kiedy trzeba wysłać pierwszą? Gdzie znaleźć odpowiednie druki i instrukcję wypełnienia? Czy trzeba zgłosić się osobiście do placówki zusu, żeby wypełnić jakieś nowe dokumenty czy deklaracje? Beata

Eksperci KAS, Ministerstwa Finansów i ZUS odpowiadają:

Jeśli chodzi o przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS to można skorzystać z udostępnionych przez Zakład programów Płatnik i ePłatnik (poprzez platformę ZUS PUE). Informacja o uzyskiwanych dochodach (wymagana w odniesieniu do osób objętych ubezpieczeniem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) będzie wykazywana na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA - od stycznia nastąpiła zmiana wzoru tego dokumentu. Termin na rozliczenie i opłacenie składek za styczeń 2022 r. upływa 20 lutego, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą. Informacje o zasadach wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych można znaleźć w dedykowanych poradnikach dostępnych na stronie internetowej ZUS.

Cytat W związku z Polskim Ładem, mam pytanie dotyczące rozliczenia PIT za 2022 wspólnie z małżonkiem. Jedno z małżonków ma zarobki roczne mieszczące się w przedziale ulgi dla klasy średniej (pomiędzy 68 412 zł brutto a 133 692 zł brutto), a drugie z małżonków zarabia rocznie ponad górny limit, zatem nie dotyczy go ulga dla klasy średniej. Oboje decydują się rozliczyć wspólnie PIT za 2022 rok. Po zsumowaniu oraz podziale na dwa kwota ich zarobków nadal przekracza limit 133 692 zł brutto. Czy oznacza to, że małżonek, który był indywidualnie w przedziale ulgi, również traci do niej prawo? Oboje zatem nie mają prawa do ulgi i małżonek, który z ulgi nie wypisał się w ciągu roku, będzie ją musiał zwrócić ją przy rozliczeniu rocznym PIT? Przykład: Anna i Jan pracują na umowie o pracę. Anna zarabia rocznie 100.000 zł brutto, Jan zarabia 200.000 zł. Indywidualnie Anna mieści się w przedziale ulgi dla klasy średniej, Jan nie. Anna i Jan rozliczają PIT wspólnie i mają 300.000 zł/2= 150.000 zł brutto. Wspólnie przekraczają próg górny ulgi dla klasy średniej: 133.692 złotych. Czy Anna traci prawo do ulgi dla klasy średniej i musi ją zwrócić?

Eksperci KAS, Ministerstwa Finansów i ZUS odpowiadają:

W Państwa przypadku, niezależnie od tego, czy rozliczycie się wspólnie czy oddzielnie, macie prawo do jednej UDKŚ.

Cytat Bardzo proszę o pomoc w sprawie emeryta pobierającego emeryturę i pracującego na pełnym etacie. Jakie są wyliczenia wynagrodzenia, gdyż w nowym ładzie traci ok 250 zł. I jakie są wytyczne aby emeryt pracujący nie stracił na wynagrodzeniu. Emerytura brutto ok 2600,00 zł + Płaca brutto 3400,00 zł. Anna

Eksperci KAS, Ministerstwa Finansów i ZUS odpowiadają:

Dla osób pobierających świadczenie emerytalne w kwocie 2 600 zł miesięcznie zasady obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, obowiązujących od 1.01.2022 r. (Polski Ład) są korzystniejsze niż zasady obliczania tej zaliczki obowiązujące na dzień 31.01.2021 r.

Świadczenie emerytalne - zasady obliczania miesięcznych zaliczek według nowych zasad (Polski Ład) według zasad obowiązujących na 31.12.2021 r. kwota świadczenia brutto 2 600 zł 2 600,00 zł zaliczka na podatek obliczona 17,00 zł 196,00 zł składka zdrowotna 234,00 zł 234,00 zł kwota do wypłaty 2 349,00 zł 2 170,00 zł

Zasady wprowadzone Polskim Ładem w przypadku Pana emerytury są korzystniejsze niż zasady obowiązujące na 31.12.2021 r.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie - informujemy, że na stronie Ministerstwa Finansów dostępny jest kalkulator wynagrodzeń, przy pomocy którego może Pan sprawdzić kwotę netto wynagrodzenia według zasad obowiązujących w roku 2021 oraz od 1 stycznia 2022 r.

Pracodawca ma obowiązek obliczyć zaliczkę na podatek według tych zasad, które będą korzystniejsze dla pracownika.

Cytat Pracuje na półtorej etatu, na umowę o pracę, mój miesięczny dochód to koło 5800 brutto, czy powinnam napisać do pracodawcy o nieobejmowanie mnie ulga dla klasy średniej? PIT2 mam złożony tylko u jednego pracodawcy.

Eksperci KAS, Ministerstwa Finansów i ZUS odpowiadają:

Pani miesięczny dochód mieści się w dolnej granicy dochodu uprawniającego do stosowania ulgi dla klasy średniej. Decyzja o skorzystaniu z tej ulgi średniej leży po Pani stronie. Przy podejmowaniu decyzji należy sprawdzić, czy roczny dochód mieści się w przedziale 68 412 zł -133 692 zł.

Jeżeli te warunki Pani spełnia, to nie składa Pani wniosku, a pracodawca z mocy ustawy zastosuje ulgę. Może też Pani skorzystać z ulgi dopiero w rozliczeniu rocznym.

Cytat Jak będzie wyglądało rozliczenie roczne jeśli skorzystam z UKŚ i w skali roku wypadnę z przedziału, w którym przysługuje ta ulga, a będę chciała rozliczyć się rocznie ze współmałżonkiem?

Eksperci KAS, Ministerstwa Finansów i ZUS odpowiadają:

Jeżeli ½ kwoty łącznych Państwa dochodów będzie mieściła się w przedziale UDKŚ, ulga się Państwu należy. Jeżeli przekroczy dopuszczalny próg, będzie trzeba zwrócić ulgę.

Cytat mój dochód to 3010 zł brutto. W marcu otrzymuję "trzynastkę" co da mi ok 6000 zł brutto w tym miesiącu. Czy to prawda, że jeżeli wniosku o nienaliczanie ulgi nie złożę, to będę miała potrącaną co miesiąc część wynagrodzenia?

Eksperci KAS, Ministerstwa Finansów i ZUS odpowiadają:

Pani miesięczny dochód nie uprawnia do zastosowania ulgi dla klasy średniej. Jeżeli nie złoży Pani wniosku o niestosowanie UDKŚ, to pracodawca w miesiącu, w którym pani świadczenie będzie wyższe niż 5700 zł zastosuje UDKŚ. Natomiast w rocznym rozliczeniu, jeżeli dochód będzie niższy niż 68 412 zł, będzie Pani zobowiązana do zwrotu tej ulgi. Jeżeli Pani złoży wniosek o niestosowanie UDKŚ, to pracodawca nie będzie stosował UDKŚ.