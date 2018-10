Tylko nieco ponad połowa polskich pracowników regularnie słyszy pochwały od swoich szefów. Im dłużej pracujemy w konkretnym miejscu, tym rzadziej słyszymy pochwały. To wnioski z ogólnopolskiego badania "Indeks Doceniania" na temat tego, czy pracodawcy nas doceniają. Takie odczucie ma tylko 53 proc. polskich pracowników.

Ludzie pracują dla pieniędzy, ale zrobią wszystko w zamian za nagrody i docenianie. Te słowa powiedział pisarz Dale Carnegie ponad 60 lat temu. Choć słowa te padły tak dawno, są chyba bardziej aktualne niż kiedykolwiek - mówi Anna Macnar, szefowa HRM Institute. Według najnowszego raportu, docenianie przez pracodawców jest zjawiskiem bagatelizowanym szczególnie w polskich firmach. Aż 8 proc. więcej pracowników firm z kapitałem zagranicznym czuje się bardziej doceniona niż pracownicy na tych samych stanowiskach w polskich firmach.

Zdecydowaliśmy się, aby zainicjować projekt ogólnopolskiego badania doceniania. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy docenianie wpływa na poczucie szczęścia w pracy, jak wygląda sytuacja w polskich firmach oraz co zrobić, aby ludzie czuli się szczęśliwsi, a jednocześnie bardziej zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków - mówi Jakub Semerda z Preeshare.

"Badanie pokazuje, że pracownik, który zarabia pieniądze pozwalające jemu oraz jego rodzinie na życie na godnym poziomie, a do tego czuje się zauważony, a jego wysiłki są na bieżąco docenianie - nie szuka innej pracy. Jeśli praca znajdzie jego i otrzyma lepszą ofertę finansową to tak szybko nie zdecyduje się na zmianę jeśli dotychczas czuł się doceniony. Dlatego tak ważna jest umiejętność chwalenia ludzi i okazywanie uznania adekwatnego do osiągnięć" - przekonują autorzy raportu w głównych wnioskach z badania.

Kto czuje się najbardziej doceniany?

Według badania "Indeks Doceniania" najbardziej doceniani czują się najmłodsi pracownicy z grupy wiekowej 20-25 lat. Badanie pokazuje też, że im dłuższy staż pracy w konkretnej firmie, tym niższe poczucie docenienia, a aż 30 proc. badanych ze stażem pracy powyżej 3 lat czuje, że ich praca jest niedoceniana.

Bardzo istotna dla polskich pracowników jest informacja zwrotna. 91 proc. badanych, którzy otrzymują informację zwrotną przynajmniej raz w tygodniu odczuwa docenienie i satysfakcję, a 83 proc. jeżeli informacja zwrotna podawana jest raz na dwa tygodnie. Wśród chwalonych raz na pół roku, tylko 16 proc. pracowników czuje się docenionych za pracę, którą wykonują. Tymczasem tylko 39 proc. firm ma oficjalne systemy doceniania pracowników.

Badanie zostało wykonane przez Preeshare, Employer Branding Institute, Allegro i AmRest.

