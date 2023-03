​Narodowy Bank Szwajcarii po raz kolejny podniósł stopy procentowe, o 50 punktów bazowych, do 1,5 proc. - poinformował bank w czwartkowym komunikacie. To oznacza wzrost rat kredytów we frankach.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock To druga z kolei podwyżka o 50 punktów bazowych. Bank podwyższył tak stopny także na poprzednim posiedzeniu, w grudniu 2022 roku. Władze monetarne przekazały także, że nie wykluczają kolejnych podwyżek stóp procentowych i są gotowe do interwencji na rynku walutowym, jeśli wystąpi taka konieczność. Po kilku latach ujemnych stóp procentowych bank centralny wypowiedział wojnę rosnącej inflacji. Ta dochodzi obecnie do 3,5 proc., co jest najwyższym poziomem w Szwajcarii od lat 90. Wyższe stopy procentowe w Szwajcarii to większe raty kredytów dla osób, które mają hipoteki frankowe. Według analityka firmy Expander Jarosława Sadowskiego, rata kredytu we frankach udzielonego w styczniu 2008 roku na 30 lat z marżą 1,4 proc., przy założeniu utrzymania obecnego kursu, może wzrosnąć o 130 zł. Wyliczenia firmy Expander / Expander / Materiały prasowe