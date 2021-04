Strefa euro ponownie weszła w recesję z powodu kolejnej rundy lockdownów związanych z pandemią. PKB eurolandu skurczył się w pierwszym kwartale 2021 roku o 0,6 proc. To drugi epizod recesji spowodowanej przez kryzys koronawirusa - pisze w piątek BBC.

Jedynym krajem strefy euro, w którym również doszło do podwójnej recesji, są Włochy. Inne państwa unii walutowej odnotowały przynajmniej minimalny wzrost w jednym z ostatnich dwóch kwartałów.

Gospodarka Francji wzrosła w pierwszym kwartale tego roku o 0,4 proc., po spadku PKB w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku.



W Niemczech kolejność była odwrotna: w ostatnim kwartale 2020 roku odnotowano niewielki wzrost, ale od stycznia do marca 2021 roku PKB skurczyło się o 1,7 proc.



Według eksperta firmy konsultingowej Capital Economics Adrew Kenninghama, którego cytuje BBC, na spadek dynamiki gospodarczej Niemiec spory wpływ miało załamanie globalnego łańcucha dostaw. Są one niezmiernie ważne dla nastawionych na eksport sektorów niemieckiego przemysłu, a zwłaszcza motoryzacyjnego.



Najgorzej w całej unii walutowej ma się gospodarka Włoch, gdzie PKB jest wciąż o 6,6 proc. niższe niż pod koniec 2019 roku, czyli przed pandemią.

BBC ocenia, że postępy w kampanii szczepień powinny sprawić, że odbiją się od dna gospodarki południa Europy, które czerpią bardzo znaczące dochody z turystyki.



Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde ostrzegła jednak niedawno, że gospodarka strefy euro nadal wymaga bodźców fiskalnych i monetarnych, by wyjść z kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa.



Lagarde podkreśliła, że EBC nie może w związku z klimatem niepewności na rynkach wycofać się z programu skupowania aktywów, który przyspieszono w marcu, by ograniczyć wzrosty rentowności obligacji na rynkach i utrzymać tanie kredyty dla rządów, firm oraz gospodarstw domowych dotkniętych kryzysem związanym z pandemią.