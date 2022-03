Złoty po wtorkowym umocnieniu pozostaje stabilny. W środę ok. godz. 8 za euro płacono 4,70 zł, za dolara 4,28 zł, a za franka szwajcarskiego 4,56 zł.

W środę ok. 8 rano za euro płacono 4,70 zł, bez zmian w stosunku do notowań z wtorkowego wieczora. Dolar kosztuje 4,28 zł, frank szwajcarski 4,56 zł, a funt brytyjski 5,60 zł - również bez zmian.

We wtorek w ciągu dnia złoty się umocnił - jak wskazują analitycy PKO BP - pod wpływem kolejnych prób deeskalacji konfliktu na Ukrainie oraz dalszego spadku cen surowców energetycznych.



We wtorek GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym br. wzrosły o 8,5 proc. rdr, w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,3 proc. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 9,4 proc., a mdm o 1,9 proc.



Ekonomiści PKO BP zauważyli, że dynamiczny spadek cen ropy naftowej w wyniku spadku oczekiwań na popyt ze strony Chin zmagających się z nową falą koronawirusa przyćmił wpływ wzrostu inflacji na wycenę złotego.



"Wyraźna kontynuacja silnej przeceny surowców przekłada się już jednak w mniejszym stopniu na umocnienie naszej waluty, gdzie początkowa dynamika odrabiania strat została wyhamowana. Zaczyna też brakować nowych, fundamentalnych bodźców do dalszego umocnienia złotego, a ciążą na nim ryzyka nieprzewidywalnej eskalacji konfliktu, dalszego wzrostu cen surowców w przypadku wprowadzenia nowych sankcji na rosyjski sektor paliwowy czy wyraźnego umocnienia dolara pod wpływem jastrzębiego zwrotu Fed" - zaznaczają eksperci.



Ich zdaniem, kurs EUR/PLN powinien pozostać w najbliższych dniach w przedziale 4,70-4,80, a kurs USD/PLN w przedziale 4,25-4,40.

GUS podał dane o inflacji. Cisza przed burzą?

Inflacja w Polsce na chwilę przyhamowała. Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek dane o podwyżkach cen w lutym. W ubiegłym miesiącu inflacja spowolniła z 9,4 procent do 8,5 procent.



To wyhamowanie jest efektem wprowadzonej z początkiem lutego tarczy antyinflacyjnej. Jej elementem było między innymi obniżenie VAT na żywność czy na paliwa. Na chwilę obniżyło to ceny. To już jednak przeszłość.



Wszystko zmieniło się od 24 lutego, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Od tego momentu ceny zaczęły piąć się w górę. Efekt zobaczymy dopiero w danych za miesiąc. Wtedy możemy się spodziewać nawet kilkunastoprocentowej inflacji.



Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2022 r. wzrosły rdr o 8,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,3 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 9,4 proc., a mdm wzrosły o 1,9 proc.



Analitycy oczekiwali wzrostu cen w lutym o 8,1 proc. rdr i spadku o 0,5 proc. mdm. Wcześniej GUS podawał, że w styczniu ceny rdr wzrosły o 9,2 proc., a mdm wzrosły o 1,9 proc.