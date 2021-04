Ponad 32 proc. Polaków chciałoby podwyższenia kwoty wolnej od podatku - wynika z sondażu United Surves dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Z kolei ponad 22 proc. badanych opowiedziało się za niższymi podatkami dla osób najsłabiej zarabiających.

Uczestnikom sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zadano następujące pytanie: "Rząd myśli o zmianach w systemie podatkowym, mają one zostać ujawnione w ramach Nowego Ładu. Co Pani/Pana zdaniem powinno zostać zmienione w obecnym systemie?".



Najwięcej osób (32,8 proc.) chciałoby podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Na drugim miejscu znalazła się odpowiedź dotycząca niższych podatków dla osób najsłabiej zarabiających (22,6 proc.), a na trzecim - podwyżka podatków dla osób o najwyższych dochodach (9,9 proc.).



8,7 proc. badanych opowiedziało się za wprowadzeniem jednej stawki podatkowej dla wszystkich. 7,2 proc. respondentów chciałoby wprowadzenia większej liczby ulg, a 6,5 proc. - większych ulg na dzieci. 3,3 proc. badanych wybrało odpowiedź "Takie same podatki i składki dla pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą".

7,8 proc. uczestników badania nie potrafiło wskazać, jakich zmian w systemie podatkowym oczekuje, a 1,2 proc. wybrało odpowiedź "inne".



Podwyższenia kwoty wolnej od podatku chciałaby połowa najmłodszych uczestników badania (18-29 lat) i tylko 31 proc. najstarszych respondentów (70 i więcej lat).



W grupie wiekowej 30-39 lat najczęściej wskazywaną odpowiedzią były niższe podatki dla najsłabiej zarabiających (23 proc.). Na tę kwestię najczęściej zwracali uwagę również respondenci między 60. a 69. rokiem życia (37 proc. wskazań).

Badanie przeprowadzono 9 kwietnia metodą CATI na grupie 1000 osób.