487 mln euro - tyle, jak wynika z raportu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wynosiła w 2018 roku wartość polskiego eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego. W porównaniu do roku poprzedniego branża zbrojeniowa zanotowała więc ponad 3-procentowy wzrost.

Śmigłowiec S-70i Black Hawk wyprodukowany w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu (marzec 2016) / Darek Delmanowicz / PAP

Jak wynika z dokumentu przygotowanego przez resort dyplomacji, największym odbiorcą polskiego uzbrojenia są Stany Zjednoczone - trafia tam ponad jedna trzecia eksportowanej produkcji naszej branży zbrojeniowej. Jej wartość sięgnęła w ubiegłym roku ponad 175 mln euro.

Na drugim miejscu było w ubiegłym roku - co ciekawe - Chile. Do tego kraju trafia prawie jedna piąta polskiego eksportu. Wartość: ponad 91 mln euro.

Trzecie miejsce to Francja, na którą przypada nieco ponad 6 procent polskiego eksportu zbrojeniowego o wartości blisko 30 mln euro.

Tylko nieznacznie ustępuje Francji Republika Południowej Afryki, która sprowadziła w ubiegłym roku polskie uzbrojenie i sprzęt wojskowy o wartości jedynie o nieco ponad 20 tysięcy euro mniejszej.

Na 5. pozycji znalazła się Ukraina, która w 2018 roku importowała polskie uzbrojenie warte nieco ponad 27 mln euro.

Co konkretnie sprzedajemy tym krajom? Amerykanie kupowali m.in. sprzęt latający - w tym 3 śmigłowce Black Hawk, artykuły opisane w katalogu jako bomby, pociski i rakiety oraz broń strzelecką: 5 tysięcy pistoletów i 3 tysiące karabinów. Chile kupiło od nas sześć black hawków, Francuzi m.in. sprzęt opancerzony i amunicję. Co ciekawe, trzy piąte wartości polskiego eksportu zbrojeniowego to sprzęt latający, a w praktyce: właśnie śmigłowce z Mielca.

Oni są w czołówce

Poniżej pierwsza dziesiątka krajów, do których Polska eksportuje uzbrojenie, wraz z wartością eksportu [ pełna lista TUTAJ ].

W ostatniej rubryce tabeli znajduje się wykaz eksportowanego do danego kraju uzbrojenia: dokładne dane znajdziecie TUTAJ , a kilka przykładów - pod tabelą.

Pierwsza dziesiątka krajów, do których Polska eksportuje uzbrojenie Lp. Państwo Wartość rzeczywistego eksportu w euro Kategorie wykazu uzbrojenia 1 Stany Zjednoczone 175 633 609 10, 4, 1, 11,5, 15, 16, 22, 21,8, 17,6,18,2 2 Chile 91 250 530 10,13 3 Francja 29 940 754 13, 3, 16, 9, 2, 6, 15, 22 4 Republika Płd. Afryki 29 920 304 6 5 Ukraina 27 007 573 4, 3, 2, 10, 8, 21, 5, 11, 6, 7, 22 6 Bułgaria 18 136 182 2, 3, 8, 6, 4,10 7 Hiszpania 16 365 833 10, 22, 8, 16, 18,13 8 Algieria 15 365 997 6, 10, 5, 14, 18, 4 9 Wlk. Brytania 14 724 154 10, 9, 16, 3, 22, 6 10 Niemcy 8 841 731 5, 16, 10, 22, 15, 4, 1, 6, 8, 17, 2

ML10:

"Statki powietrzne", "statki powietrzne lżejsze od powietrza", "bezzałogowe statki powietrzne" ("UAV"), silniki i sprzęt do "statków powietrznych", pokrewne wyposażenie i elementy składowe, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych.

ML4:

Bomby, torpedy, rakiety, pociski kierowane, inne urządzenia i ładunki wybuchowe oraz związane z nimi wyposażenie i akcesoria oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe.

ML3:

Amunicja i zapalniki oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe.

ML2:

Broń gładkolufowa o kalibrze 20 mm lub większym, inna broń i uzbrojenie o kalibrze większym niż 12,7 mm (0,50 cala), miotacze oraz wyposażenie i specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe.