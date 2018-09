​Ropa naftowa tanieje. Prezydent USA Donald Trump powrócił do krytyki OPEC i swoje negatywne opinie na temat działań kartelu wyraził podczas sesji ONZ - podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na listopad na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 71,83 USD za baryłkę, po zniżce o 45 centów.

Donald Trump / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Brent w dostawach na listopad na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 81,86 USD za baryłkę, po spadku notowań o 1 centa.

Na giełdzie paliw w Szanghaju surowiec zdrożał o 0,8 proc. do 553,3 juanów za baryłkę, po zwyżce we wtorek aż o 3,2 proc.



Prezydent Donald Trump we wtorek podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ skrytykował OPEC za wysokie ceny ropy naftowej i za to, że "wykorzystuje USA, a on tego nie lubi".



Bronimy wielu z tych narodów za nic, a one to wykorzystują, by narzucać nam wyższe ceny ropy - powiedział Trump.



Na rynkach były oczekiwania, że podczas weekendowego posiedzenia OPEC i innych dostawców ropy, w tym Rosji, które spotkały się w Algierze 23 września, zapadnie decyzja o podwyższeniu produkcji ropy. Tymczasem grupa zasygnalizowała, że zwiększy produkcję ropy tylko wtedy, kiedy tego zażądają klienci.



Kilka dni temu Trump też krytykował OPEC i napisał na Twitterze, że "Kartel musi obniżyć ceny ropy. Teraz".



Tymczasem w listopadzie wejdą w życie restrykcje USA na irańską ropę. Eksport surowca jest już teraz najniższy od marca 2016 r.



Indie podały, że nie planują w listopadzie zakupów irańskiej ropy, a to oznacza, że Iran traci jednego z największych odbiorców swojego surowca.



Rosną zapasy amerykańskiej ropy - tak wynika z raportu niezależnego Amerykańskiego Instytutu Paliw (API). API podał we wtorek, że zapasy ropy wzrosły w ubiegłym tygodniu o 2,9 mln baryłek, podczas gdy analitycy spodziewali się ich spadku o 1,5 mln baryłek.



W środę po godz. 16:30 oficjalne dane o zapasach paliw w USA poda Departament Energii (DoE).



Podczas poprzedniej sesji ropa w USA zdrożała o 20 centów do 72,28 USD/b, a Brent zwyżkowała do 81,87 USD/b, najwyższego poziomu od niemal 4 lat.

(ph)