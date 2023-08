Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że na listę ostrzeżeń publicznych wpisała firmę SkyCash Poland SA z siedzibą w Warszawie.

KNF / Shutterstock

SkyCash to firma technologiczna działająca w branży fintech. Od 2010 roku rozwija autorski system płatności za bilety miejskie, opłaty parkingowe i przejazdy koleją.



Ja podała Komisja, Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przepisy te mówią o "dokonaniu oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków".



Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.



Pełna lista ostrzeżeń publicznych dostępna jest na stronie KNF.