Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już pierwsze wyższe emerytury i renty, po wejściu w życie Polskiego Ładu. Bardzo duża część świadczeniobiorców na zmianie zyska rocznie w przedziale między tysiącem a ponad dwoma tysiącami zł - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu.



Rzecznik rządu wskazał, że widać już efekty Polskiego Ładu jeśli chodzi o wzrost świadczeń emerytalnych a także rentowych.

Dzięki Polskiemu Ładowi emeryci i renciści skorzystają z kwoty wolnej od podatku. Przy świadczeniach do 2 tys. 500 zł nie zapłacą go w ogóle - powiedział.



Podał też kilka przykładów przekazanych przez ZUS.



Na tzw. paskach emerytalnych z początku stycznia widać wyraźne podwyżki. Np. osoba, która miała emeryturę 1 tys. 874 zł netto teraz będzie miała 2 tys. 37, czyli o 163 zł miesięcznie więcej. Osoba, która miała 1 tys. 489 zł netto teraz będzie miała 1 tys. 609 zł, czyli o 120 zł miesięcznie więcej. Natomiast emeryt, który miał 2 tys. 56 zł netto, teraz będzie miał 2 tys. 240 zł, czyli o 184 zł więcej - wyliczał Müller.



Rzecznik rządu podkreślił, że w marcu do tych kwot dojdzie jeszcze standardowa coroczna waloryzacja emerytur, których ostateczna wysokość będzie znana w drugiej połowie stycznia.



Podwyżki emerytur dzięki Polskiemu Ładowi oznaczają, że bardzo duża część emerytów zyska rocznie w przedziale między 1 tys. zł a ponad 2 tys. zł - podkreślił Müller.