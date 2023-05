Biznesowo technologiczne serce świata zabije w Poznaniu! W stolicy Wielkopolski ruszy dwudniowy kongres Impact'23. To najważniejszy kongres gospodarczo cywilizacyjny w Polsce. Jego partnerem jest radio RMF FM. ​Na miejscu przebieg imprezy będę relacjonować nasi dziennikarze.

W Poznaniu pojawią się bardzo ciekawi goście, a tym najbardziej rozpoznawalnym będzie Natalie Portman, aktorka, laureatka Oscara za Czarnego Łabędzia, pamiętana też jako Amidala z Gwiezdnych Wojen i mała Matylda z Leona Zawodowca. W Poznaniu Natalie Portman pojawi się jednak nie w roli filmowej gwiazdy, a aktywistki wspierającej walkę o równouprawnienie i wspieranie zwłaszcza dziewczynek.

Jak organizować takie kampanie? To podczas Impactu opowie Valerie Jarrett, kiedyś główna doradczyni amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy, a dziś szefowa jego fundacji.

Bardzo ciekawe może być także wystąpienie Nassima Nicholasa Taleba, czyli jednego z najbardziej znanych na świecie ekonomistów, filozofów i matematyków. On jest ekspertem od ryzyka i chaosu: mówiąc wprost od przewidywania i analizowania kryzysów. I idzie mu to bardzo dobrze.

Łącznie podczas Impactu pojawi się 600 mówców: premier, kilku ministrów, szefowie największych globalnych firm i przedstawiciele polskiego biznesu.

Dwa intensywne dni i osiem scen wypełnią dyskusje, wykłady i warsztaty, konkursy dla start-upów oraz spotkania biznesowe. Przed uczestnikami aż 23 ścieżki tematyczne, ponad 70 agendowych godzin oraz 200 wystąpień i dyskusji, które na temat gospodarki i potrzeb społecznych pozwolą spojrzeć z szerszej - światopoglądowej oraz marketingowej czy technologicznej strony.

Program Impact’23 wypełnią dyskusje na temat najnowszych wyników badań socjologicznych i marketingowych oraz potrzeb współczesnego świata i metod, które pozwolą je zaspokoić zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu. Speakerzy i uczestnicy poszukają wspólnych dróg, które mogą pomóc biznesowi w osiągnięciu przychodów, ale też w poprawieniu komfortu życia na Ziemi. I to zarówno jeśli chodzi o warunki naturalne oraz ochronę środowiska, jak i wzajemne relacje społeczne.

Posłuchaj najlepszych

Do stolicy Wielkopolski przyjeżdża ponad 600 speakerów z różnych zakątków kraju i świata. Niektórzy z nich to top of the top - najlepsi, najbardziej znani, z wyjątkową wiedzą, doświadczeniem, osobowością i bezkompromisowymi poglądami.

W Poznań Congress Centre zjawi się także irańsko-amerykańska działaczka na rzecz ochrony środowiska Sophia Kianni. To założycielka i dyrektorka wykonawcza Climate Cardinals, międzynarodowej organizacji non-profit, w której pracuje 8000 wolontariuszy w ponad 40 krajach, tłumacząc informacje o klimacie na ponad 100 języków. Sophia Kianni reprezentuje Stany Zjednoczone jako najmłodszy członek inauguracyjnej Młodzieżowej Grupy Doradczej ONZ ds. zmian klimatu.

Uczestnicy kongresu Impact’23 będą mieli okazję posłuchać także Raji Rajamannara, globalnego dyrektora marketingu i komunikacji w Mastercard, od 9 lat odpowiedzialnego za ewolucję identyfikacji marki. Dżingiel dźwiękowy kojarzony z logo kart jest przedmiotem studiów i analiz przypadków na prestiżowych światowych uczelniach. Rajamannar ma 30-letnie doświadczenie w branży. Jest autorem przetłumaczonego na dziewięć języków bestsellera Wall Street Journal "Quantum Marketing: Mastering the New Marketing Mindset for Tomorrow’s Consumers".

Jednym z topowych wydarzeń kongresu będzie także wykład Adama Tooze’a, uznawanego za jednego z najbardziej błyskotliwych i spostrzegawczych myślicieli analizujących bieżącą sytuację społeczno-polityczno-ekonomiczną świata. Naukowiec specjalizuje się w historii XX wieku i historii współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem historii ekonomii. Potrafi łączyć aktualną analizę z rozległą wiedzą historyczną, wyciągając wnioski sprzyjające odnalezieniu lepszych kierunków rozwoju świata. Tooze jest wykładowcą na Uniwersytecie Columbia.

A jak współczesnemu światu może pomóc archeologia? O tym przekonają się uczestnicy wykładu i spotkania z Davidem Wengrowem, cenionym archeologiem prowadzącym badania w różnych częściach Afryki i Bliskiego Wschodu. Obecnie Wengrow jest mówcą biznesowym, który porusza fundamentalne kwestie dotyczące historii i kultury ludzkiej, zmian społecznych i nierówności.

Europejska i polska czołówka biznesowa

W kongresie wezmą udział także przedstawiciele polskich władz na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem rozwoju Waldemarem Budą oraz ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.

W Poznań Congress Centre pojawią się również przedstawiciele globalnych biznesowych gigantów finansowych i technologicznych, przedstawiciele polskich banków i platform sprzedażowych. Dołączą do nich przedstawiciele dyrekcji, agend i instytutów rządowych, liderzy trzeciego sektora oraz organizacji charytatywnych i pozarządowych.

Nie zabraknie naukowców z polskich uczelni, jak choćby prof. Bogdana de Barbaro, psychoterapeuty i psychologa klinicznego czy Michała Rusinka, prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Pojawią się przedstawiciele platform streamingowych, firm producenckich, telewizyjnych i filmowych, krytycy sztuki, redaktorzy, dziennikarze. Wśród znanych gości kongresu są Justyna Kopińska, Ewa Ewart czy Anda Rottenberg. Pojawią się sportowcy, m.in. Kamil Stoch, żużlowiec Bartosz Zmarzlik, lekkoatleta Paweł Fajdek czy alpinista Krzysztof Wielicki.

Impact’23 to nie tylko szansa na wymianę myśli i spostrzeżeń. To także miejsce praktycznego zdobywania informacji. Obok dyskusji moderowanych trwać będą warsztaty: Impact Academy dla wolontariuszy i Impact Arena oraz konkurs dla start-upów z Polski na usługi i produkty odpowiadające na bieżące potrzeby społeczeństwa. W planach są także koncerty, wystawy, koktajle i rywalizacja sportowa w Impact Run.

Już po raz kolejny Poznań stanie się miejscem spotkań, wymiany myśli, inspiracji biznesowych czy społecznych. Tam po prostu trzeba być.