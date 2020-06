Ceny ropy na amerykańskiej giełdzie paliw mocno rosną. Brent w Londynie przekroczyła poziom 40 USD za baryłkę. Zbliża się kluczowa decyzja krajów OPEC+ w sprawie przedłużenia obecnych ustaleń ws. cięć dostaw ropy - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 37,60 USD, po zwyżce ceny o 2,15 proc.

Ropa Brent w dostawach na VIII na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 40,08 USD za baryłkę, wyżej o 1,29 proc.



Kraje OPEC+ będą wkrótce decydować w sprawie swoich dalszych działań - przedłużenia obecnych cięć dostaw ropy. W kwietniu producenci ropy z 23 krajów OPEC+ zobowiązali się do ograniczenia dziennej podaży ropy od 1 maja o prawie 10 mln baryłek. Te ustalenia obowiązują do końca czerwca.



Arabia Saudyjska, największy producent ropy w OPEC, opowiada się za utrzymaniem niższych dostaw surowca. Rosja podobno może zgodzić się na przedłużenie obecnie obowiązującej umowy o miesiąc.Takie stanowisko reprezentuje też kilka innych państw w OPEC+. Jeszcze w ub. tygodniu stanowisko Moskwy było jasne - żadnego przedłużania cięć OPEC+.



Rynek ropy jest znacznie bliżej osiągnięcia równowagi podaż-popyt, czego dowodzi rosnący popyt i otwieranie kolejnych gospodarek na świecie - mówi tymczasem Suvro Sarkar, wiceprezes ds. badań grupowych w DBS Bank Ltd.



Jednak wpływ decyzji, jakie zapadną na zbliżającym się spotkaniu OPEC+, już jest w dużej mierze wyceniony na rynku, więc pole do zwyżek cen ropy może być ograniczone - dodaje.



DBS szacuje, że cena Brent na ICE może w tym roku oscylować w przedziale 42-47 USD za baryłkę, o 5 USD wyżej niż to wcześniej prognozowano.



Tymczasem zapasy ropy w amerykańskich magazynach w Cushing spadły w ub. tygodniu o 2,2 mln baryłek - wynika z najnowszego raportu niezależnego Amerykańskiego Instytutu Paliw (API). Wg danych API zapasy ropy w USA zmniejszyły się w ub. tygodniu o 482 tys. baryłek.



W środę oficjalne wyliczenia dotyczące zapasów ropy i jej produktów w USA poda po 16.30 Departament Energii (DoE).



Na zakończenie poprzedniej sesji WTI na giełdzie w Nowym Jorku zyskała 3,9 proc., a Brent na ICE zyskała 3,3 proc.