Projekt ustawy, który rząd zamierza do końca marca skierować do Sejmu, będzie przewidywał możliwość niepłacenia przez samozatrudnionych obowiązkowej składki na ZUS przez jeden miesiąc w roku - poinformował na konferencji premier Donald Tusk.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak powiedział Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, we wtorek gabinet przyjął informację ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana na temat takiego rozwiązania. Jak dodał, "zaowocuje to założeniami i szybkimi konsultacjami, aby do końca marca projekt stosownej ustawy trafił do Sejmu" - stwierdził szef rządu.

Jak wyjaśnił szef rządu, zgodnie z projektem, mikroprzedsiębiorca, samozatrudniony, czy ogólnie osoby prowadzące firmy będę mogły wybrać w roku jeden miesiąc, w którym nie będą płacić obowiązkowej składki na ZUS.

Za ten miesiąc zapłaci państwo, aby zachować ciągłość płacenia składki - zaznaczył Donald Tusk. Mikroprzedsiębiorcy i samozatrudnieni kiedy są na wakacjach z reguły nie wykonują pracy, która przynosi im dochód, a obecnie są obciążone składką - zauważył premier.

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który - w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat obrotowych spełniał - łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.