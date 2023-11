Już w lutym przyszłego roku wzrosnąć mają ceny korzystania z autostrad we Francji. Paryscy komentatorzy alarmują, że to kolejna podwyżka cen przed igrzyskami olimpijskimi, które odbywać się mają we francuskiej stolicy od 26 lipca do 11 sierpnia 2024 roku.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Francuski rząd sugeruje, że podwyżka cen korzystania z autostrad nie przekroczy kilku procent, ale w praktyce jeszcze tego do końca nie wiadomo. Paryskie media alarmują, że to kolejna podwyżka, która zapowiadana jest przed przyszłorocznymi igrzyskami olimpijskimi we francuskiej stolicy. Ceny mieszkań wynajmowanych w letnim okresie wakacyjnym w Paryżu wzrosnąć mają w sposób astronomiczny, czasami nawet aż 20-30-krotnie. Pojawiły się już ogłoszenia, w których własciciele mieszkań proponują ich wynajem na jeden dzień za cenę, która zazwyczaj odpowiada wysokości miesięcznego czynszu. Droższe będą też hotele w regionie paryskim, a cena biletów na metro ulegnie podwojeniu. Wielu obserwatorów sugeruje więc, że - jeżeli nie jest się kibicem - lepiej nie planować w lecie przyszłego roku wakacji w Paryżu.