"Bezpieczny kredyt 2 proc." to było działanie czysto polityczne, a można było ten kredyt ułożyć inaczej, trochę lepiej - mówił w Radiu RMF24 prof. Marek Bryx ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, były wiceminister infrastruktury i były prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Mieszkania komunalne nie rozwiążą problemu

Prof. Bryx zabrał głos na temat polityki mieszkaniowej obecnego rządu. Tłumaczył, że młodym ludziom trzeba pomóc, ale nie da się tego zrobić bez udziału deweloperów, bo samorządy nie są w stanie same wybudować odpowiedniej liczby mieszkań.

Nie jesteśmy w stanie wybudować 100 tysięcy mieszkań komunalnych, skoro obecnie budujemy, w porywach, ok. 4 tysiące - wyjaśnił prof. Marek Bryx. Samorządy nie są na to przygotowane - dodał.

Problem dopłat do kredytów

Zarówno obecny, jak i poprzedni rząd założył, że remedium na obecne problemy mieszkaniowe będą dopłaty do kredytów. Prof. Bryx uważa, że są to działania nakierowane przede wszystkim na zysk polityczny.

Tzw. "Bezpieczny kredyt 2 proc." spowodował gwałtowny i krótkotrwały przyrost popytu na mieszkania - wyjaśnił Marek Bryx. W konsekwencji ceny na rynku mieszkaniowym musiały wzrosnąć, aby wprowadzić równowagę pomiędzy popytem a podażą.

Były wiceminister infrastruktury nie skreślił natomiast pomysłu obecnego rządu, a więc tzw. "kredytu 0 proc.", który w jego opinii miał dobre założenia, ale co z tego, skoro koalicja nie potrafiła się w tej sprawie porozumieć.

Do "kredytu 0 proc." ministerstwo powołało bardzo rozsądną ekipę, która przygotowała dobre założenia, lepsze niż do "kredytu 2 proc.", które trochę ten popyt ograniczały. Ale niektórzy doszli do wniosku, że lepiej budować mieszkania komunalne - zauważył prof. Bryx.

Zapomniana obietnica rządu - dopłaty do wynajmu

Prof. Bryx przyznał, że wszyscy już zapomnieli o obietnicy Donalda Tuska, który wraz z "kredytem 0 proc." zapowiedział też 600 złotych dopłaty do wynajmu mieszkania. Czy to byłaby realna pomoc?

To zależy w jakim mieście. W Warszawie, gdzie studenci wynajmują za 2, 3 tysiące złotych, gdyby każdy dostał, to może by to coś zmieniło. Problem jest jednak zawsze w czymś innym, czy tych mieszkań jest wystarczająco dużo - mówił Marek Bryx.

Były prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przypomniał też, że w Polsce istnieje już system dopłat, ale przez lata był modyfikowany, aby stanowił jak najmniejsze obciążenie budżetu państwowego, przez co stracił znaczenie.

Dajmy szanse deweloperom budować. Dajmy szansę nawet ludziom, którzy chcą mieć pięć mieszkań czy więcej, żeby je mieli i wynajmowali. Wtedy będziemy mieli więcej mieszkań do wynajmu, co musi zmniejszyć ceny - dodał Bryx.

