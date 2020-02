Jesteśmy gotowi do wypłaty trzynastych emerytur i rent. To zadanie, nad którym bardzo ciężko pracujemy od wielu tygodni - zapewniła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Podkreśliła, że całkowity koszt wypłaty świadczeń to prawie 12 mld zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Prezes ZUS wskazała, że dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Zaznaczyła, że trzynaste świadczenie będzie przysługiwało osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało ustalone do 31 marca 2020 r.



Przypomniała, że "trzynastki" będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 r. będzie to 1200 zł brutto (981 zł netto). Dodała, że z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.



Prezes ZUS przekazała, że całkowity koszt wypłaty trzynastych emerytur i rent to prawie 12 mld zł. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 r. zostanie wypłacone dla ok. 9,8 mln świadczeniobiorców, w tym dla blisko 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4 plus".



Jesteśmy gotowi do wypłaty trzynastych emerytur i rent. To zadanie, nad którym bardzo ciężko pracujemy od wielu tygodni - zapewniła prof. Uścińska.



"Trzynastki" otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.



Źródłem finansowania "trzynastek" mają być pieniądze Funduszu Solidarnościowego (dawniej: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) i z budżetu państwa.



W czwartek Sejm odrzucił poprawki zaproponowane przez Senat do ustawy w sprawie trzynastych emerytur i rent. Główna z nich zakładała wykreślenie zapisów wskazujących, że "trzynastki" będą wypłacane z Funduszu Solidarnościowego. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.



Po raz pierwszy "trzynastki", w kwocie 1100 zł brutto, zostały wypłacone w 2019 r. Wsparcie trafiło wówczas do 9,8 mln osób. W 2021 r. rząd planuje także wypłatę czternastej emerytury.