Połączenie z PGNiG to początek budowy nowego, zintegrowanego koncernu o zróżnicowanej działalności. Naszym celem jest zrównoważona transformacja prowadząca do neutralności emisyjnej - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Zapewnimy czystą, dostępną energię milionom naszych klientów - podkreślił. Rząd na połączenie Orlenu i PGNiG zgodził się 26 września. Dziś stało się to faktem.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek / Marcin Gadomski / PAP Według Daniela Obajtka Orlen zarabia teraz, dzięki "wielkiej swojej ekspozycji na rynkach międzynarodowych". Dodał, że ok. 50 proc. przychodów firmy pochodzi z rynków międzynarodowych.

W tym roku koncern przeznaczy na inwestycje "ponad 15 mld zł, a w przyszłym - ponad 24 mld zł". "Dywersyfikujemy 70 proc. ropy na naszego systemu. Zabezpieczamy bezpieczeństwo paliwowe nie tylko Polski, ale całego naszego regionu Europy" - stwierdził prezes PKN Orlen. Jego zdaniem, koncern jest jednym z pierwszych, który "najbardziej zabezpieczył się w zakresie dostaw ropy". Prezes PKN Orlen: Połączyliśmy się z Grupą Kapitałową PGNiG "Połączyliśmy się z Grupą Kapitałową PGNiG. Tym samym finalizujemy procesy przejęć, dzięki którym wchodzimy do grona 150 największych firm na świecie" - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.



"Stworzyliśmy potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Europy Środkowej" - podkreślił.



Połączenie przeprowadzone zostało zgodnie Kodeksem Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG, obejmującego wszystkie prawa i obowiązki - aktywa i pasywa tego podmiotu na spółkę przejmującą - PKN Orlen, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji połączeniowych, które zostaną wydane akcjonariuszom PGNiG.

PKN Orlen poinformował, że w związku z połączeniem jego kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 783 mln 59 tys. 906,25 zł do kwoty 1 mld 451 mln 177 tys. 561,25 zł. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki ogólna liczba akcji wszystkich emisji wynosi 1 mld 160 mln 942 tys. 49 akcji o wartości nominalnej 1,25 zł.



Przejęcie PGNiG to kolejny etap budowy przez PKN Orlen multienergetycznego koncernu, po wcześniejszym przejęciu Grupy Energa oraz Grupy Lotos.



Rząd na połączenie Orlenu i PGNiG zgodził się 26 września. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen podjęło uchwałę w sprawie połączenia z PGNiG oraz o odpowiednich zmianach w statucie PKN Orlen 28 września. Natomiast akcjonariusze PGNiG przegłosowali połączenie z PKN Orlen podczas NWZ 10 października.



PGNiG dysponuje największą w Europie, liczącą ponad 190 tys. km gazową siecią dystrybucyjną, jest też jedynym podmiotem w kraju posiadającym podziemną infrastrukturę magazynową dla gazu ziemnego.

Rząd fuzję PKN Orlen i PGNiG uzasadniał tym, że powstanie podmiot, który będzie wstanie sprostać transformacji energetycznej - duży koncern będzie mógł skuteczniej pozyskiwać surowce, wejść na nowe rynki zbytu i będzie miał większe możliwość negocjowania korzystniejszych warunków zakupu surowców energetycznych.



Pod koniec października PKN Orlen, PGNiG i organizacje związkowe działające w PGNiG podpisały porozumienie, w którym potwierdzone zostały uprawnienia pracowników po połączeniu obu firm. PKN Orlen podkreślił wówczas, że kluczowym elementem zawartego porozumienia jest gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowników PGNiG.