„Apeluję do prezesów banków: przebudźcie się. Depozyty nie mogą być oprocentowane na obecnym poziomie. To niezdrowy model gospodarczy” – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas kongresu Impact'22, który odbywa się w Poznaniu. Dodał, że rząd wprowadzi nowy typ obligacji.

Premier Mateusz Morawiecki podczas kongresu Impact'22 w Poznań Congress Center / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Występując podczas odbywającego się w Poznaniu kongresu Impact'22, szef rządu stwierdził, że podczas obecnego kryzysu inflacyjnego jest grupa podmiotów, która na nim zarabia i są to banki i instytucje finansowe.

Mam konkretny apel do prezesów banków - koledzy, przebudźcie się, nie może być tak, że 1,2 bln zł depozytów bieżących jest oprocentowane na poziomie 0,1 - 1 proc. - powiedział Morawiecki.

To niezdrowy model gospodarczy, kiedy bardzo dobrze dokapitalizowany sektor finansowy jest beneficjentem tej inflacji - dodał.

Morawiecki podkreślił, że tak niskie oprocentowanie depozytów występuje nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach Europy centralnej.

Premier zaznaczył, że spotykał się z kierownictwem "największych instytucji finansowych" i dokonywali przeglądu sytuacji. Wiem, że tam również jest pogłębiona refleksja co do tego, aby oprocentowanie depozytów w bardzo krótkim czasie poszło do góry - powiedział.

Nowy typ obligacji

Chcę powiedzieć o dobrej propozycji ze strony Ministerstwa Finansów, wdrażamy nowe typy obligacji, które będą korzystne dla Polaków - powiedział w premier Mateusz Morawiecki w środę podczas wystąpienia na kongresie Impact 2022.

Jak mówił, wkrótce pojawi się nowa obligacja, powiązana ze stopami procentowymi NBP. Będą to nowe obligacje jednoroczne z oprocentowaniem na poziomie stopy referencyjnej NBP, a więc obecnie 5,25 proc. - powiedział premier.

Dodał, że "poza tym są obligacje o wyższym oprocentowaniu, które są już dostępne, ale będziemy je promować szerzej, nie tylko w sieci banku PKO BP, ale także w innych bankach". Sieć zostanie powiększona do 1,5 tys. placówek, poza tym obligacje będzie można kupić przez telefon, przez internet. Będą to obligacje chroniące Polaków przed inflacją - mówił szef rządu.

Z prezentacji, jaka pojawiła się podczas wystąpienia premiera, wynika, że zostaną także zaoferowane obligacje dwuletnie z dodatkową marżą ponad stopę referencyjną. Szczegóły nowej oferty MF mają zostać zaprezentowane w maju, a papiery trafią do sprzedaży w czerwcu.

"Banki muszą rozumieć, że kredyt hipoteczny nie może być kulą u nogi"

Szef rządu mówił podczas kongresu, że banki muszą rozumieć, że kredyt hipoteczny nie może być "kulą u nogi" kredytobiorców. Zwrócił uwagę, że w interesie banków jest to, aby nie miały one tak wielu klientów, którzy mają problem ze spłatą swoich zobowiązań.

Przypomniał, że rząd zaproponował rozwiązania, które mają pomóc kredytobiorcom. Program składa się z trzech filarów: wakacji kredytowych, większego budżetu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) i nowego wskaźnika oprocentowania kredytów w miejsce dotychczasowego WIBOR.

Szef rządu zwrócił uwagę, że zaproponowanie m.in. rozwiązań dotyczących kredytobiorców pokazuje, że państwo jest aktywne, nie chowa głowy w piasek w sytuacjach kryzysowych.

Morawiecki podkreślił, że są dwa modele zarządzania kryzysowymi sytuacjami. Pierwsze to model tzw. nocnego stróża czy nawet - jak wskazał premier - drzemiącego stróża. To było państwo naszych poprzedników partii liberalnej, państwo które przysypia, państwo minimalne - mówił.

Premier dodał, że drugi model zarządzania, to państwo czuwające, które inicjuje różnego rodzaju mechanizmy osłonowe dla obywateli, przedsiębiorców.

Morawiecki wskazał, że takie państwo "nie chowa głowy w piasek, nie udaje, że nic się dziwnego nie dzieje na rynku - no dzieje się".

Premier o rosyjskiej ropie: Uniezależnijmy się od ruskiej ropy, od ruskiego gazu

Szef rządu w trakcie swojego wystąpienia na Impact 2022 apelował do uczestników kongresu, aby w "możliwie maksymalnym stopniu" uniezależniać się od tych surowców, "które są w posiadaniu krajów agresywnych, barbarzyńskich".

Wskazał również, w jaki sposób zmierzać do tego celu. Wierzę głęboko, że mądre odejście od paliw kopalnych, takie, które pozwoli zrozumieć, że różne państwa startują z różnego punktu wyjścia, a jednocześnie uniezależniać się poprzez budowę odnawialnych źródeł energii, gospodarkę wodorową, promocję różnego rodzaju mechanizmów magazynowania energii - tworzy najlepszy możliwy mix dla wszystkich państw w Europie - mówił szef rządu.

Premier zaznaczył, że wielu w Zachodniej Europie marzyło się, że energia z Rosji będzie energią najtańszą. Okazało się, że jest dokładnie odwrotnie. To najdroższa energia, nie mówiąc o tym, że tymi gazociągami, ropociągami płynie także krew niewinnych ludzi mordowanych cywili, kobiet, dzieci i żołnierzy walczących o suwerenną Ukrainę - podkreślił.