​Jakub Rybicki zostanie prezesem spółki PGE PAK Energia Jądrowa, która zajmie się, wraz z partnerem koreańskim, budową elektrowni jądrową w Pątnowie. Szefem rady nadzorczej będzie Zygmunt Solorz - podało w czwartek PGE.

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas konferencji z okazji powołania spółki / Tomasz Wojtasik / PAP

O podpisaniu statutu spółki poinformowali w czwartek przedstawiciele PGE i ZE PAK.

Skład zarządu

Zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem, obie spółki mają w niej mieć po 50 proc. udziałów, członek zarządu wskazany przez PGE będzie pełnił funkcję prezesa zarządu, natomiast jeden z członków rady nadzorczej wskazany przez ZE PAK będzie pełnił funkcję przewodniczącego RN.

Jak poinformowała PGE, w skład rady nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa wejdzie 12 członków - po 6 ze strony każdego z akcjonariuszy. Zarząd będzie składał się z 4 członków - po 2 z każdej ze stron.

Prezesem zarządu ma być Jakub Rybicki, wiceprezesami - Maciej Stec, Tomasz Nowacki i Maciej Koński. W radzie nadzorczej kierowanej przez Zygmunta Solorza, głównego akcjonariusza ZE PAK, zasiądą prezes PGE Wojciech Dąbrowski jako wiceprzewodniczący, Tobias Solorz, Piotr Żak, Justyna Kulka, Tomasz Szeląg, Jarosław Grzesiak, Piotr Skrzydelski, Damian Bronner, Tomasz Trautsolt, Paweł Stępień i Radosław Kwaśnicki.

Sasin: Ten dzień przejdzie do historii

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin stwierdził, że to dzień, który przejdzie do historii energetyki i historii Polski.

Jak dodał, transformacja energetyczna, polityka klimatyczna powodują, że musimy myśleć o nowych źródeł energii, odejściu od tradycyjnych kopalnych źródeł.

Strony planują, że spółka celowa przeprowadzi kolejny etap współpracy, jakim będzie: studium wykonalności, badania terenu oraz oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej. Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że jest perspektywiczne posadowienie co najmniej dwóch reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.

Rząd pomoże

Rząd będzie robił wszystko, by ułatwiać procesy inwestycyjne przy elektrowniach jądrowych - zadeklarował Sasin.

My zrobimy ze swojej strony wszystko, aby ułatwić ten proces. Zarówno jeśli chodzi o te inwestycje realizowane wprost przez rząd, jak i te realizowane z poparciem rządu przez podmioty gospodarcze - oświadczył wicepremier w Pątnowie, gdzie elektrownię jądrową planują zbudować PGE, ZE PAK i koreańskie KHNP.

Sasin zapewnił podczas konferencji, że projekt PGE, ZE PAK i koreańskiego KHNP cieszy się poparciem rządu. Dodał, że procedowana obecnie zmiana Polityki Energetycznej Polski do roku 2040 (PEP240) będzie uwzględniać nowe inwestycje w energetykę jądrową.

To wszystko świadczy o tym, że to są nie tylko strategiczne inwestycje dla spółek, a może przede wszystkim dla polskiego rządu i społeczeństwa. One dadzą nam możliwość patrzenia w przyszłość w zadzieją, patrzenia z przekonaniem, że Polska krajem suwerennym energetycznie jak jest, tak i pozostanie - mówił wicepremier, minister aktywów państwowych.