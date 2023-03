Ponad 5,7 mln zł kary nałożył Prezes UOKiK Tomasz Chróstny na Deutsche Bank Polska za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Niedopuszczalne jednostronne zmiany postanowień abuzywnych w wykonywanych umowach - tak w skrócie można określić praktykę, za jaką Deutsche Bank Polska S.A. został ukarany decyzją Prezesa UOKiK kwotą ponad 5,7 mln zł (5 750 370 zł)" - poinformował UOKiK.

Według urzędu konsumenci byli wprowadzani w błąd w związku z rozpowszechnianiem przez bank nieprawdziwych informacji co do zmiany wysokości pobieranych opłat za wystawienie zaświadczeń dotyczących kredytów lub pożyczek hipotecznych denominowanych do waluty obcej, w tym we franku szwajcarskim.

Zgodnie z komunikatem po uprawomocnieniu się decyzji Deutsche Bank Polska będzie musiał zapłacić ponad 5,7 mln zł kary, a także poinformować konsumentów o możliwości uzyskania zwrotu kosztów w związku z wydanymi zaświadczeniami bankowymi dotyczącymi kredytów lub pożyczek hipotecznych denominowanych do waluty obcej.

Instrukcja dotycząca ubiegania się o rekompensatę została zawarta w decyzji Prezesa UOKiK.

Decyzja jest nieprawomocna; przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.