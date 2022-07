Polska ma obecnie zapewniony gaz tylko do marca - wynika z ustaleń dziennikarzy RMF FM. Tyle mamy w magazynach i zakontraktowanych dostawach.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

To oznacza, że nawet w przypadku pełnego i trwałego odcięcia przez Rosję dostaw na Zachód, w Polsce tej zimy nie zabraknie gazu. Ale wiosną możemy mieć problem.

Wtedy może zabraknąć nam gazu na przykład do produkcji chemii i przede wszystkim nawozów rolniczych. To zwiastuje problem z dostępnością żywności i jej cenami.

Sytuacja jest trudna. Rosjanie nie przesyłają już Nord Streamem gazu na Zachód. Choć Władimir Putin zapewnia, że "Gazprom zawsze wypełniał, wypełnia i chce zawsze wypełniać swoje zobowiązania", to nikt mu nie wierzy.

Polska ma teraz swoje magazyny wypełnione w 98 proc. Na zimę to wystarczy. To co będzie dalej, zależy od tego co dalej z wojną, sytuacją na Kremlu i kontraktowanie dostaw gazociągiem Baltic Pipe.