Od piątku prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ponieśli straty z powodu pandemii mogą składać wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek - przypomina rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o pomoc do ZUS. Zdjęcie ilustracyjne / Zbigniew Rudziński / PAP

ZUS zaznacza, że nowelizacja Tarczy antykryzysowej zakłada pomoc przedsiębiorcom, którzy w jednostkach oświatowych prowadzą sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków. Chodzi o kody PKD: 47.11.Z i 47.19.Z.



Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne będą mogli liczyć na wsparcie ZUS - świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.



Prowadzący sklepiki mogą liczyć na zwolnienie z opłacania składek nawet za kilka miesięcy (listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec). "Muszę jednak spełnić określone w przepisach warunki. Chodzi m.in. o wykazanie spadku przychodów o 40 proc. w danych miesiącach" - mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.



Pomoc na jakich zasadach?

Zwolnienie z opłacania składek dotyczy także przedsiębiorców, którzy opłacili swoje należności. "Jeśli spełnią warunki i złożą wniosek RDZ-SK również otrzymają oni zwolnienie. Wówczas będą mogli złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych środków, o ile nie mają zaległości na koncie" - dodaje rzecznik ZUS.



Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne będą też mogli uzyskać świadczenie postojowe tyle razy, w ilu miesiącach zanotowali spadek przychodów o co najmniej 40 proc. Maksymalnie ZUS wypłaci świadczenie postojowe pięć razy w wysokości 2080 zł. Aby uzyskać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek RSP-SK.



Z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. mogą być także zwolnieni piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów (kod PKD 79.90.A). Posłuży do tego wniosek RDZ-M.



Wnioski o zwolnienie ze składek i postojowe można składać od 23 lipca, wyłącznie elektronicznie - przez platformę PUE ZUS. Tam również ZUS zamieści informację o statusie wniosku. Wnioski o umorzenie składek (RDZ-SK dla sklepików szkolnych oraz RDZ-M dla pilotów wycieczek i przewodników) będzie można złożyć do końca września.