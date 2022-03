Kurs złotego podczas handlu w piątek rano notował niewielkie zmiany w porównaniu do czwartkowego zamknięcia. Za euro około godziny 7.45 trzeba było zapłacić 4,68 zł, co oznacza, że euro wzmocniło się o 0,12 proc.

Obywatele Ukrainy w kolejce do jednego z warszawskich kantorów / Rafał Guz / PAP

Zgodnie z notowaniami na platformie investing.com dolar w stosunku do złotego nieznacznie, bo o 0,19 proc. umacnia się i wyceniany jest na 4,22 zł.



Poranne notowania szwajcarskiej waluty są na podobnym poziomie jak w czwartek wieczorem, za franka trzeba zapłacić 4,51 zł, co oznacza wzrost o 0,26 proc.



Ceny ropy sporo powyżej 100 USD po najmocniejszym dziennym wzroście od 16 miesięcy

Ceny ropy naftowej na giełdach paliw na świecie są na poziomach powyżej 100 USD za baryłkę po najmocniejszym dziennym skoku notowań od 16 miesięcy po tym, jak Kreml poddał w wątpliwość postępy w rozmowach pokojowych Rosji z Ukrainą - informują maklerzy.



Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 105,38 USD, wyżej o 2,33 proc., po zwyżce w czwartek o 8,4 proc.



Ropa Brent na ICE w Londynie w dostawach na maj jest wyceniana po 108,70 USD za baryłkę, wyżej o 1,93 proc.



Wzrosty cen ropy nabrały tempa po tym, jak w czwartek Kreml wskazał, że doniesienia o znaczących postępach w negocjacjach pokojowych Rosji z Ukrainą są "błędne", ale rozmowy mają być kontynuowane.



Rynki ropy zmagają się teraz z wieloma ryzykami - wydarzeniami związanymi z prowadzoną na Ukrainie wojną, obawami o wprowadzane w Chinach blokady w związku z nasilaniem się epidemii Covid-19 i z załamaniem płynności w dostawach ropy, co zwiększa na giełdach wahania notowań surowca.



Prezydent Chin Xi Jinping zapewnił, że władze będą się starały zmniejszać negatywny wpływ blokad wprowadzanych w chińskiej gospodarce, a to daje już rynkom pewien powiew optymizmu, że uderzenie w popyt na ropę w Chinach nie będzie zbyt poważne.



"Na rynkach ropy możliwa jest większa zmienność notowań w ciągu dnia" - ocenia jednak Jeffrey Halley, starszy analityk rynku w Oanda Asia Pacific Pte.



"Notowania surowca mogą poruszać się w przedziale 100-120 USD za baryłkę - to będą przybliżone widełki cen w przyszłym miesiącu" - dodaje.

Jakie prognozy?

Analitycy Goldman Sachs obniżyli swoje prognozy cen benchmarkowej ropy Brent na II kwartał o 15 USD na baryłce - do średnio 120 USD za baryłkę. Jednak w II połowie roku stratedzy GS spodziewają się odbicia cen Brent do średnio 135 USD/b - wynika z najnowszej noty tej firmy z Wall Street dla klientów.



Na 2023 r. Goldman Sachs prognozuje średnią cenę Brent na poziomie 110 USD za baryłkę. Wcześniej oceniał, że będzie to 115 USD/b.



W ub. tygodniu cena WTI na NYMEX wzrosła do 130 USD za baryłkę, a Brent na ICE skoczyła do ok. 140 USD/b.



Od początku tego tygodnia WTI na NYMEX staniała do tej pory łącznie o 3,2 proc., a Brent straciła 3 proc.