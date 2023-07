Mija tydzień od wejścia w życie "Bbezpiecznego kredytu 2 proc." Jak przekazał wiceprezes Banku Pekao SA Wojciech Werochowski, w pierwszych dniach wpłynęło ponad 1000 wniosków o kredyt mieszkaniowy z dopłatą państwa. Część z nich przeszła pomyślnie weryfikację i podpisano pierwsze umowy kredytowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przepisy wprowadzające "Bezpieczny kredyt 2 proc." weszły w życie 1 lipca br. Kredyty z dopłatą państwa do rat mogą być udzielane przez banki, które zawrą w tej w sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą produkt do swojej oferty.

Od poniedziałku 3 lipca takie umowy miało sześć banków: Alior, Pekao, BPS, PKO BP, SGB-Bank i VeloBank. Pod koniec tygodnia dołączył siódmy: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie.

Pierwsze umowy podpisane

Wiceprezes Pekao poinformował, że w pierwszych dniach od startu programu w Pekao złożono ponad 1000 wniosków. Co więcej, część z nich przeszła pomyślnie weryfikację i podpisaliśmy już pierwsze umowy kredytowe - przekazał.



Podkreślił, że "bezpieczny kredyt" z rządowymi dopłatami jest atrakcyjną propozycją zakupu własnego mieszkania czy domu. Klienci są tego świadomi, co potwierdza duże zainteresowanie tym produktem w naszym banku. Zakup nieruchomości to jeden z najważniejszych życiowych celów. Naszym zadaniem jest być blisko klientów i oferować rozwiązania, które umożliwiają im realizację planów i marzeń - stwierdził Werochowski.



Kto może skorzystać z kredytu z dopłatą państwa