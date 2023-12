1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowy podatek, który wprowadził jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego. Opłatę o podwyższonej stawce będą musiały zapłacić osoby, które nabywają szóste i każde kolejne mieszkanie.

Zmiany podatkowe mają uderzyć w inwestorów skupujących mieszkania. Mateusz Morawiecki zapowiadał je już na początku mijającego roku na antenie RMF FM.

Już rok temu zapowiadaliśmy nałożenie opłat przede wszystkim na fundusze, na tych inwestorów, którzy kupują po 100, 200, 500 mieszkań jednocześnie, powodując, że popyt utrzymuje się taki sam, ale podaż się zmniejsza, bo oni te mieszkania utrzymują w puli do sprzedaży za jakiś czas (...). Jeżeli ktoś kupił już 7 czy 8 mieszkań, to też należy się przyglądnąć temu, bo to znaczy, że jest to osoba zamożniejsza - mówił ówczesny premier.