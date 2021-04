Galerie handlowe będą musiały obniżyć czynsze właścicielom zamkniętych sklepów - i to o kilkadziesiąt procent. Znamy szczegóły obietnicy złożonej przez premiera.

Założenie jest proste: Rząd chce prawnie kazać właścicielom galerii handlowych, by obniżyli czynsze swoim handlowcom - na czas trwania pandemii i na kilka miesięcy po pandemii. Obniżki mają wynieść od 60 do nawet 80 procent. Zapłacą za to właściciele galerii handlowych. Nikt im tego nie zrekompensuje.



Kto dokładnie skorzysta z obietnicy premiera? Jak donosi reporter RMF FM, tu jest haczyk. Po pierwsze - obniżone czynsze mają mieć tylko sklepy, które są w dużych centrach handlowych o powierzchni przekraczającej 2 tysiące metrów.



Z obniżki skorzystają tylko te firmy, które są objęte pełnym zakazem działalności. A więc w zasadzie tyko sklepy odzieżowe, elektronicze i zabawkarskie. Nie skorzystają z tego siłownie i gastronomie, bo one - w bardzo ograniczonym zakresie - ale jednak mogą działać

Przypomnijmy, że centra i galerie handlowe pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych i księgarni.