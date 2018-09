Koniec składania dorocznych PIT-ów, niższe podatki dla małych i średnich firm oraz przyszłoroczny budżet. Po weekendzie zbiera się Sejm i w planach ma zajęcie się kilkoma bardzo ważnymi dla naszych portfeli ustawami.

Najważniejsze będzie przyjęcie przyszłorocznego budżetu. Posłowie zaczną nad tym prace. Ten budżet zakłada m.in. obniżenie z 15 do 9 procent podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. To będzie duża ulga.

W Sejmie pojawi się także ustawa, która zniesie obowiązek składania od przyszłego roku PIT-ów, czyli dorocznych zeznań podatkowych. Teraz urzędnicy sami wypełnią za nas PIT-a, a my możemy albo nanieść uwagi i ulgi, albo nie robić z tym nic.

Poza tym posłowie zajmą się nową reformą emerytalną, czyli wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Rząd chce, żebyśmy dodatkowo odkładali na starość co najmniej 2 procent naszej pensji. To będzie dobrowolne. Krytycy twierdzą, że to może być powtórka z OFE. Rząd zapewnia jednak, że pieniądze w PPK będą całkowicie prywatne.