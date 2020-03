Walka z gospodarczymi skutkami koronawirusa, dyskusja o emeryturach i dodatkowym opodatkowaniu cukru oraz alkoholu w małych butelkach. To w przyszłym tygodniu czeka nas w gospodarce.

Najgłośniej będzie oczywiście o koronawirusie. Z jego powodu w fatalnej kondycji może znaleźć się zwłaszcza branża turystyczna. W poniedziałek rząd ma się spotkać z jej przedstawicielami. Biura podróży chcą pomocy finansowej i złagodzenia przepisów. Rząd do wielu propozycji podchodzi sceptycznie - chodzi zwłaszcza o te, które ograniczają prawa klientów do rezygnowania z wyjazdów.



W czwartek zbiera się Senat. Tam m.in. rozpatrywana będzie ostawa o wprowadzeniu nowego podatku od alkoholu w małych butelkach. Mają podrożeć o 1-2 złote. Kolejny podatek ma dotyczyć nadmiernie słodzonych napojów, które mogą podrożeć o połowę.



Senat ma się także zająć ostateczną likwidacją Otwartych Funduszy Emerytalnych. Będziemy mogli wybrać, czy nasze oszczędności zgromadzone w OFE trafią do ZUS-u czy na Indywidualne Konto Emerytalne.