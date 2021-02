Piątkowe częściowe odmrożenie gospodarki, drożejące paliwa i szczegóły dotyczące nowego podatku dla mediów. To m.in. spodziewane wydarzenia gospodarcze nowego tygodnia.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

W nowym tygodniu zaczyna się odmrażanie gospodarki. Premier zapowiadał, że będzie "delikatne", ale od piątku mogą działać nie tylko hotele, stoki narciarskie, lodowiska, czy baseny, ale też kina, teatry, filharmonie i opery. Branże: gastronomiczna i fitness czekają na swoją kolej, ale może się okazać, że niemalejąca liczba zakażeń skłoni rząd raczej do przedłużenia albo wręcz nawet przywrócenia części zakazów. Jednocześnie wielu przedsiębiorców nadal będzie pracować mimo zakazów. Kontynuowana ma być również akcja zasypywania Sanepidu pytaniami.

W nadchodzących dniach kierowcy powinni spodziewać się podwyżek cen paliwa. Powodem jest utrzymujący się kurs dolara i rosnąca cena ropy. W minionym tygodniu ropa podrożała o mniej więcej jedną dziesiątą i cena baryłki w Londynie osiągnęła prawie poziom 60 dolarów, a to oznacza, że wróciła do poziomu sprzed pandemii, z początku zeszłego roku.

Zainteresowani będą w nowym tygodniu pilnie nasłuchiwać informacji o zapowiadanych przez rząd nowych opłatach dla mediów. Maję je płacić od przychodów z reklam nadawcy, wydawcy, kina, właściciele nośników zewnętrznych, a także publikujący reklamę w sieci. Ci ostatni, o ile nie są potentatami, jak zapewnia rząd mogą być spokojni. Danina, nazywana przez władze składką, ma dotyczyć wyłącznie dużych firm, z łącznym przychodem minimum 750 mln euro i osiągających w naszym kraju co najmniej 5 mln euro przychodu rocznie. W przypadku telewizji, radia i prasy, danina ma wynosić od 2 proc. do 15 proc. w zależności od rodzaju mediów, wysokości przychodów oraz kategorii reklamowanego towaru lub usługi. Rząd zapowiada, że te przepisy zostaną przyjęte do końca marca, a pieniądze uzyskane z podatku zasilą potrzeby zdrowotne, kulturę i odnowę zabytków.

Na nowe regulacje czekają również hodowcy norek. Ministerstwo rolnictwa przygotowuje dla nich nowe przepisy, które umożliwią im uzyskanie odszkodowania, w przypadku konieczności wybicia zwierząt w hodowlach, w których wykryto wśród norek koronawirusa.

Na świecie powinniśmy się spodziewać dalszych wzrostów na giełdach i to mimo coraz głośniejszych ostrzeżeń przed bańkami. Kontynuowane będą przymiarki do nowego otwarcia w stosunkach amerykańsko-chińskich. Zapewne wróci temat dokończenia gazociągu Nord Stream Dwa, bo w sobotę wznowiono prace przy obłożonej sankcjami przez Donalda Trumpa budowie.