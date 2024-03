PGG wprowadza nowe zasady związane z odbiorem węgla kupowanego w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. Firma wprowadza też rabaty dla stałych klientów. Udogodnienia już obowiązują.

Do tej pory przy odbiorze węgla trzeba było podawać kurierowi czy pracownikom składu węglowego dane osobowe oraz papierowe dokumenty, np. fakturę. Teraz wystarcza podanie specjalnego kodu odbioru.

Natomiast faktura znajduje się na profilu klienta w e-sklepie.

Dla klientów, którzy od jesieni 2022 roku do lata ubiegłego roku kupili węgiel w e-sklepie, odebrali go i zgodzili się na otrzymywanie informacji marketingowych, przygotowano specjalny kupon rabatowy. Można go wykorzystać od teraz do końca czerwca.

Dzięki kuponowi tona węgla tańsza jest o 250 zł.