Tygodnik "Wprost" opublikował najnowszy ranking najbogatszych kobiet w Polsce. Na pierwszym miejscu ponownie znalazła się Dominika Kulczyk. Na trzecim - jej matka, Grażyna. W zestawieniu zadebiutowała także Anna Lewandowska.

Dominika Kulczyk / Radek Pietruszka / PAP

W zestawieniu najbogatszych Polek w stosunku do ubiegłego roku - bez zmian. Zwyciężyła Dominika Kulczyk z majątkiem 7 mld złotych. Co ciekawe, rok temu majątek córki Jana Kulczyka wyceniono na 7,7 mld zł, a dwa lata temu - na 8,5 mld złotych.

Dominika Kulczyk w rankingu najbogatszych Polaków ustępuje tylko Michałowi Sołowowowi i Zygmuntowi Solorzowi.

Drugie miejsce zajęła Barbara Komorowska, współwłaścicielka Bakomy, zarządzająca majątkiem wartym ok. 1,95 mld złotych.

Trzecie miejsce zajęła Grażyna Kulczyk. Jej majątek jest wyceniany na 1,7 mld złotych.

Czwarta lokata należy do Elżbiety Kaczmarek, która jest współwłaścicielką fabryki mebli i materaców Com40. Jej majątek to 1,55 mld złotych.

Na piątym miejscu znalazła się Teresa Mokrysz (1,3 mld zł), współwłaścicielka firmy Mokate.

Anna i Robert Lewandowscy / Abedin Taherkenareh / PAP

Co ciekawe, na 22. miejscu zestawienia znalazła się Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. To jej debiut. Jej majątek "Wprost" oszacował na 204 mln złotych. To praktycznie tyle samo, ile ma Magdalena Maria Kwiatkiewicz, do której należy sieć salonów jubilerskich YES.

Aby znaleźć się na liście, należało mieć majątek o wartości 40 milionów złotych.

Dziennikarze tygodnika zwracają uwagę, że łączny majątek 50 najbogatszych Polek wynosi ok. 25 mld złotych. To siedem razy mniej niż ma Francoise Bettencourt Meyers - najbogatsza kobieta na świecie, główny udziałowiec koncernu L’Oreal. W 2017 r. jej majątek był szacowany na ok. 46,5 mld dolarów, czyli przy aktualnym kursie walutowym ok. 170 mld złotych.



(Mk)