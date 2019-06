Polska nie blokuje polityki klimatycznej państw Unii Europejskiej - zapewniał w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM Mateusz Morawiecki, odnosząc się do zablokowania wniosków czwartkowego szczytu UE mówiących o osiągnięciu przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jak zaznaczył premier: "Polska jest za tym, by ta transformacja klimatyczna odbywała się sprawiedliwie". "Ktoś kiedyś mógł się fantastycznie rozwinąć po II wojnie światowej, nie mając w ogóle na uwadze względów klimatycznych. (…) Nasza polityka zmierza do tego, by (…) Polska nie odpowiadała za cudze błędy, cudze grzechy, bez uwzględnienia tego, że to my znaleźliśmy się po II wojnie światowej po niedobrej stronie żelaznej kurtyny" - podkreślał Morawiecki.

REKLAMA