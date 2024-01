Do sprawy odniósł się minister finansów Andrzej Domański. "Spokojnie. Ten kurs złotego, który sieje panikę to "fejk" (błąd źródła danych). Za chwilę otworzą się rynki w Azji i sytuacja wróci do normy" - napisał minister finansów.

Minister odesłał również do notowań serwisu Bloomberga, z których wynikało, że wieczorem 1 stycznia euro kosztował 4,3421 złotego.

Choć kursy wróciły już do normy, jak zauważa Krzysztof Berenda - pokazywane przez Google w nocy dane były skrajnie fałszywe. To prawdopodobnie wynik błędu. Ale gwałtowna zmiana kursu wywołało pewną nerwowość.

Rynek zareagował spokojnie na to zamieszanie. Tym samym udało się uniknąć paniki. Niewątpliwie miał na to wpływ fakt, że fałszywe kursy walut odnotowano w dzień wolny. Gdyby jednak nastąpiło to w środku burzliwego dnia, to realne straty mogły być wielomiliardowe.

Choć urzędy takie jak Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski i Ministerstwo Finansów będą miały teraz sporo pracy, wyjaśniając całe zdarzenie.